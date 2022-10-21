Это оружие вредит украинцам, но США начали узнавать его секреты

Российская Федерация использует иранские беспилотники для ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Украинское ПВО хоть и эффективно борется, но все равно не сбивает достаточное количество дронов для безопасности населения. Именно поэтому обломки иранских БПЛА попали в спецлужбы США и требуют детального изучения для разработки систем идентификации и уничтожения дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, проинформированных по этому делу.

Сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed 136. Фото из открытых источников

По информации украинских спецслужб, иранские дроны запускают с четырех площадок – три из них размещены в Крыму, а одна в Беларуси. Там же иранские инструкторы учат россиян руководить дронами-камикадзе Shahed.

Shahed – это дрон, совершающий полет на низкой высоте и состоящий из малого количества металлических частей, именно такие характеристики беспилотника позволяют избежать радаров и других датчиков во время атаки. Исследование обломков американскими службами поможет решить эти проблемы и лучше противостоять российским атакам.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что знание об уничтожении иранских дронов полезно не только для Украины, но и для всех в этом регионе, ведь только так можно обеспечить безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская компания по изготовлению артиллерийской техники Lockheed Martin начинает наращивать свои производственные мощности и, по словам генерального директора Джима Тайклета, будет производить 96 HIMARS в год.

Также "Комментарии" писали об Израиле, который отказался поставлять оружие для Украины, несмотря на то, что их враги Иран продает дроны для России.

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