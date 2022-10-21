logo

BTC/USD

19027.45

ETH/USD

1281.64

LTC/USD

50.67

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это оружие вредит украинцам, но США начали узнавать его секреты
commentss НОВОСТИ Все новости

Это оружие вредит украинцам, но США начали узнавать его секреты

Американские службы осмотрели обломки дрона-камикадзе Shahed.

сегодня, 10:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российская Федерация использует иранские беспилотники для ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Украинское ПВО хоть и эффективно борется, но все равно не сбивает достаточное количество дронов для безопасности населения. Именно поэтому обломки иранских БПЛА попали в спецлужбы США и требуют детального изучения для разработки систем идентификации и уничтожения дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, проинформированных по этому делу.

Это оружие вредит украинцам, но США начали узнавать его секреты

Сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed 136. Фото из открытых источников

По информации украинских спецслужб, иранские дроны запускают с четырех площадок – три из них размещены в Крыму, а одна в Беларуси. Там же иранские инструкторы учат россиян руководить дронами-камикадзе Shahed.

Shahed – это дрон, совершающий полет на низкой высоте и состоящий из малого количества металлических частей, именно такие характеристики беспилотника позволяют избежать радаров и других датчиков во время атаки. Исследование обломков американскими службами поможет решить эти проблемы и лучше противостоять российским атакам.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что знание об уничтожении иранских дронов полезно не только для Украины, но и для всех в этом регионе, ведь только так можно обеспечить безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская компания по изготовлению артиллерийской техники Lockheed Martin начинает наращивать свои производственные мощности и, по словам генерального директора Джима Тайклета, будет производить 96 HIMARS в год.

Также "Комментарии" писали об Израиле, который отказался поставлять оружие для Украины, несмотря на то, что их враги Иран продает дроны для России.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/10/20/russia-iran-kamikaze-drones/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!