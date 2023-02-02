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Это оружие способно изменить ход войны – как его получить Украине

Украина снова будет просить об ATACMS

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Все чаще идут разговоры о вероятности того, что Украина все-таки получит от США дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут кардинально изменить ход боевых действий на фронте. Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, ракеты такого типа помогут ВСУ уничтожить все железнодорожные и автомобильные переходы вдоль границы. Свое мнение на этот счет Олег Жданов высказал в эфире телеканала "24 канал".

Это оружие способно изменить ход войны – как его получить Украине

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Даже если мы обязуемся не применять по территории России, ATACMS даст нам возможность вдоль украинско-российской границы все железнодорожные и автомобильные переходы смело уничтожить, тем самым обескровить группировку российских войск", — отметил Олег Жданов.


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По его мнению, для России большое значение имеет железная дорога, по которой противник поставляет на фронт военную технику, боеприпасы, топливо. Без своевременной доставки всего этого невозможно ге только наступать, но и оборонятся.

Жданов считает, что боеспособность российских войск снизится просто кардинально, если Россия потеряет в Украине контроль над железной дорогой на временно оккупированных территориях. 

Военный эксперт Сергей Згурец считает, что Украина должна более решительно просить США о поставках ракет ATACMS, если выяснится, что Россия все-таки получила от Ирана баллистические ракеты. В интервью УНИАН эксперт отметил, что вопрос уничтожения пусковых установок на территории противника снова поднимет вопрос о ракетах ATACMS.

"Ситуация с поднятием уровня террористической угрозы должна сопровождаться адекватным уровнем противодействия. В этом смысле ATACMS с функцией удара по местам базирования российских или иранских пусковых на территории России может быть элементом переговоров с американцами. В частности, что они будут использоваться, в том числе для этих задач", — отметил Згурец. 

По его словам, для Украины вопрос получении ракет воздушного базирования и комплексов ПВО должен стать первоочередным. 

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