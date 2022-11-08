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Это оружие было нужно как воздух. И оно уже в Украине

Современные системы ПВО прибыли в Украину.

сегодня, 12:39
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина получила долгожданные системы NASAMS, которые ожидала шесть месяцев. Именно этот зенитно-ракетный комплекс сможет улучшить воздушную защиту украинских городов и сел. О приезде современных комплексов Резников сообщил на своей странице в Twitter.

Это оружие было нужно как воздух. И оно уже в Украине

Pенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: с открытых источников

Первые сообщения о возможном приезде зенитно-ракетного комплекса NASAMS появились в конце октября. Тогда президент компании Raytheon Грег Хейз сообщил, что скоро будут возможны поставки систем NASAMS в Украину. По его словам, Украина получит два ЗРК NASAMS.

Теперь официально приезд систем NASAMS подтвердил Министр обороны Украины. Кроме того, Алексей Резников сообщил, что Украина получила систему Aspide. Благодаря такой военной технике небо над Украиной будет более безопасным, написал Резников и поблагодарил США, Испанию и Норвегию.

NASAMS – это современное и ценное оружие для Украины. В то время как пусковые установки HIMARS являются наступательным оружием, NASAMS является системой ПВО средней дальности. Эти ЗРК могут защищать украинское воздушное пространство от беспилотников, вертолетов, самолетов и баллистических ракет в радиусе 30 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на заявления Кремля об уничтожении нескольких систем   HIMARS, американский чиновник отрицал эти слова и сообщил, что все 20 единиц военной техники до сих пор работают в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который считает, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров. Однако французский политик добавил, что время и условия переговоров должны определить украинские власти.



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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1589571269363904512
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