logo

BTC/USD

24134.49

ETH/USD

1641.37

LTC/USD

95.27

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это огромная сила", - Жданов о формировании "Гвардии наступления"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это огромная сила", - Жданов о формировании "Гвардии наступления"

В нее планируют набрать 30 тысяч штурмовиков

сегодня, 11:43
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

"Гвардия наступления", которая будет включать восемь штурмовых бригад общей численностью 30 тысяч человек, составляет общевойсковую армию и представляет грозную военную силу. Такое мнение высказал бывший сотрудник Генштаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов. Об этом сообщают "Комментарии", цитируя его видео-выступление.

"Это огромная сила", - Жданов о формировании "Гвардии наступления"

В Україні формують "Гвардію наступу"

"Когда (россияне — ред.) брали Северодонецк, там было сосредоточено порядка 40-45 тысяч российских военнослужащих. В Харькове, на правом берегу, было 30-35 тысяч (российских — ред.) военнослужащих. (Поэтому — ред.) 30 тысяч — это очень много, — считает военный эксперт. — Это фактически общевойсковая армия, примерно 30-35 тысяч, которая может состоять из трех дивизий или двух армейских корпусов по 15 тысяч.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По мнению Жданова, ударную силу нового соединения может усилить придание новому штурмовому формированию бронетехники.

Как заявляется властями, "Гвардия наступления" будет состоять из восьми бригад, в том числе бригад на базе полиции и пограничной службы. В ее состав набирают исключительно добровольцев, которые пройдут обучение у "закаленных в боях" профессионалов. Основные задачи гвардии — освобождение оккупированных территорий и закрепление границ 1991 года.

- Гарантируем боевые столкновения на передовой, — говорится в приглашении стать гвардейцем. — Ты сам выбираешь бригаду и направление наступления и гарантировано попадаешь к единомышленникам.

К службе в гвардии не допускают ранее судимых.

Напомним, что этой ночью Украина нанесла 12 ударов по расположению оккупантов в Мариуполе. В российских городах массово объявили тревогу. Также стало известно, что США передают Украине бомбы, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

так

сегодня, 12:04

"Декларації про доходи подали тільки 28 депутатів: решта вирішили не афішувати" Такі цінні люди потрібні в штурмових загонах,чи не так?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!