"Это огромная сила", - Жданов о формировании "Гвардии наступления"

"Гвардия наступления", которая будет включать восемь штурмовых бригад общей численностью 30 тысяч человек, составляет общевойсковую армию и представляет грозную военную силу. Такое мнение высказал бывший сотрудник Генштаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов. Об этом сообщают "Комментарии", цитируя его видео-выступление.

В Україні формують "Гвардію наступу"

"Когда (россияне — ред.) брали Северодонецк, там было сосредоточено порядка 40-45 тысяч российских военнослужащих. В Харькове, на правом берегу, было 30-35 тысяч (российских — ред.) военнослужащих. (Поэтому — ред.) 30 тысяч — это очень много, — считает военный эксперт. — Это фактически общевойсковая армия, примерно 30-35 тысяч, которая может состоять из трех дивизий или двух армейских корпусов по 15 тысяч.

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По мнению Жданова, ударную силу нового соединения может усилить придание новому штурмовому формированию бронетехники.

Как заявляется властями, "Гвардия наступления" будет состоять из восьми бригад, в том числе бригад на базе полиции и пограничной службы. В ее состав набирают исключительно добровольцев, которые пройдут обучение у "закаленных в боях" профессионалов. Основные задачи гвардии — освобождение оккупированных территорий и закрепление границ 1991 года.



- Гарантируем боевые столкновения на передовой, — говорится в приглашении стать гвардейцем. — Ты сам выбираешь бригаду и направление наступления и гарантировано попадаешь к единомышленникам.

К службе в гвардии не допускают ранее судимых.



Напомним, что этой ночью Украина нанесла 12 ударов по расположению оккупантов в Мариуполе. В российских городах массово объявили тревогу. Также стало известно, что США передают Украине бомбы, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров.



