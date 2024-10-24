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"Это очень плохая новость": в Сербии заявили, что знают цель боев в Курской области

Сербия раскритиковала бои в Курской области и обвинила Украину в создании ядерной угрозы

сегодня, 09:58
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Slava Kot

Вице-премьер Сербии Александар Вулин подверг критике прорыв российской границы и украинскую операцию в Курской области, которая перенесла частично военные действия на территорию РФ. По его словам, якобы основная цель Украины – попытка захватить Курськую АЭС для шантажа России.

"Это очень плохая новость": в Сербии заявили, что знают цель боев в Курской области

Вицепремьер Сербии Александар Вулин. Фото из открытых источников

Пророссийский сербский политик Александар Вулин совершил визит в Россию для участия в саммите БРИКС. Во время разговора с местными журналистами Вулин повторил пророссийские нарративы и подверг критике Украину за бои в Курской области. По его словам, Украина планировала захватить атомную станцию в российском регионе.

"И в этот момент они бы сказали: "хорошо, у нас есть ядерная бомба на российской земле, и мы ее применим"", — сказал Вулин.

Вице-премьер Сербии заявил, что этот якобы начальный сценарий Украины Курской операции не удался, поэтому миру повезло.

"Любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях, — это очень плохая новость. Кто этого не понимает, тот, думаю, на планете Земля не живет", — добавил Вулин.

Захват Россией Запорожской АЭС Вулин не комментировал.

Бои в Курской области начались с прорыва российской границы 6 августа. К началу сентября по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского под контролем Украины находилось около 100 населенных пунктов РФ. Кроме того, благодаря боям в Курской области, Россия перенаправила часть своих войск с других направлений войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не верят в возвращение Курской области до конца года и установили новые дедлайны для армии РФ.

Также "Комментарии" писали о президенте Сербии Александаре Вучиче, отказавшемся ехать на саммит БРИКС в Россию.



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