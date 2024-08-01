Это недопустимо: эксперт объяснил, почему нужно удержаться от публикаций фото F-16

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Ткачик Олеся
Публикация фотографий с якобы истребителем F-16 в Украине может нанести вред интересам государства и угрожает жизни пилотов и технического персонала, заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Radio NV. Так он прокомментировал появление снимков в соцсетях, на которых, вероятно, изображен F-16 над Львовской ратушей.
F-16
Мельник отметил, что россияне уже начали охоту на F-16 и даже установили большие вознаграждения за информацию об этих истребителях, а также о тех, кто на них летает и обслуживает.
Аналитик также отметил, что о прибытии истребителей в Украину первым сообщили в агентстве Bloomberg. При этом он добавил, что возможно у них есть достоверная информация, а возможно, это просто попытка привлечь внимание.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 31 июля стало известно о том, что первые самолеты F-16 прибыли в Украину. Речь идет о первых самолетах, переданных Нидерландами. По мнению экспертов, вероятнее всего, что на первом этапе эти самолеты не будут участвовать в боевых действиях на фронте. Они будут применяться именно для противовоздушной обороны, для ее усиления над мероприятием, центром нашего государства. Это очень актуально, потому что эти самолеты могут приземлить множество потенциальных враждебных целей. А вот на втором этапе, говорят эксперты, F-16, вероятно, будут использовать для того, чтобы уже наносить удары по наземным целям и использовать они для этого будут управляемые авиабомбы такие как, например, JDAM.
При этом в Кремле отреагировали на прибытие истребителей и заявили, что они не повлияют существенно на развитие войны в Украине.
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Ігор
сегодня, 16:06
Нас за 3 роки хитра корумпована влада кошерних привчила що взагалі казати правду - це допомагати ворогу. Так і не пояснили, чим команда Трампа допомогла РФ надавши втрати України. Зате терпілам дали підказку порівняти що втрати в Афганістані Кореї В'єтнамі були у 20 разів менше. І це за 10 років. І це наприклад весь СРСР. Та й США були в рази більші ніж Україна. І це 50 - 70 років тому коли військова технологія була нижче ніж зараз. Ду-май-те терпіли!