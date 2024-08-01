Это недопустимо: эксперт объяснил, почему нужно удержаться от публикаций фото F-16

Публикация фотографий с якобы истребителем F-16 в Украине может нанести вред интересам государства и угрожает жизни пилотов и технического персонала, заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Radio NV. Так он прокомментировал появление снимков в соцсетях, на которых, вероятно, изображен F-16 над Львовской ратушей.

F-16

"Это то, чего не должно быть. Человек, который это сделал просто не понимает, насколько подобная фотография может навредить нашим национальным интересам", — заявил эксперт.

Мельник отметил, что россияне уже начали охоту на F-16 и даже установили большие вознаграждения за информацию об этих истребителях, а также о тех, кто на них летает и обслуживает.

"Назначены вознаграждения, начиная от разных значков, шевронов и сувениров и, заканчивая, достаточно реальными и солидными суммами в миллионы долларов тем, кто либо уничтожит, либо поможет уничтожить F-16, нанести вред инфраструктуре, выдать локацию, где они располагаются, за то , чтобы убить летчика или кого-нибудь из инженерно-технического состава", — подчеркнул эксперт.

Аналитик также отметил, что о прибытии истребителей в Украину первым сообщили в агентстве Bloomberg. При этом он добавил, что возможно у них есть достоверная информация, а возможно, это просто попытка привлечь внимание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 31 июля стало известно о том, что первые самолеты F-16 прибыли в Украину. Речь идет о первых самолетах, переданных Нидерландами. По мнению экспертов, вероятнее всего, что на первом этапе эти самолеты не будут участвовать в боевых действиях на фронте. Они будут применяться именно для противовоздушной обороны, для ее усиления над мероприятием, центром нашего государства. Это очень актуально, потому что эти самолеты могут приземлить множество потенциальных враждебных целей. А вот на втором этапе, говорят эксперты, F-16, вероятно, будут использовать для того, чтобы уже наносить удары по наземным целям и использовать они для этого будут управляемые авиабомбы такие как, например, JDAM.

При этом в Кремле отреагировали на прибытие истребителей и заявили, что они не повлияют существенно на развитие войны в Украине.



