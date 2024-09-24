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Это не столько победа, сколько план выживания: The Times раскрыл детали плана Зеленского

Проанализировав план победы The Times пришел к выводу, что Владимир Зеленский стал реалистом

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей

Западные партнеры призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить план победы, чтобы обосновать продолжение помощи украинцам в войне против РФ. Именно его он представит президенту США Байдену в четверг. Этот план не предусматривает немедленного членства Украины в НАТО, а лишь гарантии безопасности для предотвращения нового вторжения. План также предусматривает, что Киев будет удерживать свои позиции в Курской области, пока российские войска будут оставаться на украинской земле. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Times.

Это не столько победа, сколько план выживания: The Times раскрыл детали плана Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы материала отмечают, кроме того, план предусматривает предоставление более современного вооружения для обеспечения постоянного сдерживания российского продвижения и довольно солидные суммы западного финансирования для восстановления разрушенной инфраструктуры и оздоровления поврежденной экономики Украины.

"Это не столько победа, сколько план выживания – Зеленский стал реалистом. Неизвестно, насколько Путин может уступить, но ясно, что Украина должна продолжать бороться. Если нет, то Запад тоже будет в проигрыше", – говорится в материале.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили ситуацию на фронте и План победы.

В сообщении Офиса президента говорится, что что на встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс. 

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", — заявил Владимир Зеленский.




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Источник: https://www.thetimes.com/article/df8048c5-e95f-4bc8-b321-28dc13c92c0f
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