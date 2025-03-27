Это не приближает нас к миру: Зеленский рассказал, что не так с подходом США по завершению войны

Глава украинского государства Владимир Зеленский раскритиковал специального представителя президента США Стива Уиткоффа за цитирование кремлевских нарративов. Свое заявление украинский лидер сделал в интервью Eurovision News.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент считает, что заявления Уиткоффа в духе кремлевской пропаганды лишь ослабляют давление на Россию и, напротив, отдаляют установление мира.

"Я считаю, что Уиткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украине важно видеть четкую и решительную позиции США.

"Даже, если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине – это посередине, а не ближе к Кремлю", — добавил он.

Отметим, ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что считает противоречивыми заявления посланника президента США Стива Уиткоффа относительно Украины. Тем не менее Зеленский продолжает надеяться, что ос временем доверие Белого дома к тезисам страны-агрессора со временем исчезнет.

Читайте также на портале "Комментарии" — много спекулятивных разговоров идет вокруг темы территориальных уступок Украины в рамках будущего мирного соглашения. Но Украина продолжает стоять на своем – ни один метр земли, который сегодня захвачен россиянами не может считаться таким, что перестал принадлежать Украине. Киев не готов и не будет готов отказаться ни от какой своей территории, ради мира. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.



