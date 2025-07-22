Президент США Дональд Трамп, объявляя Кремлю 50-дневный срок, не имел своей целью дать России возможность реализовать летнюю наступательную кампанию. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев – единственный депутат Госдумы, в 2014 году проголосовавший против аннексии Крыма.

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По словам Пономарева, для Трампа эти "50 дней" — условный политический дедлайн, нужный не для боевых маневров, а для старта диалога.

"Он мыслит в категориях территорий — 10 километров туда или сюда ему не интересны. Ему просто нужно время для подготовки к переговорам, и он решил, что до конца лета — это оптимальный срок", — отметил оппозиционер.

Кремлевский режим воспринял паузу как шанс усилить военное давление. По данным Пономарева, Путин надеется на прорыв в Сумской области, хотя такой сценарий маловероятен: ресурсы армии РФ рассредоточены, новый фронт лишь ослабляет общие позиции.

Ранее эксперт Михаил Гончар отмечал, что политика Трампа часто непредсказуема: сроки и требования меняются — "две недели", "50 дней", затем отменяемые тарифы. Не факт, что по истечении объявленного срока не появится новый.

Как уже писали "Комментарии", американский сенатор-республиканец Линдси Грэм озвучил один из ключевых рычагов давления, способных вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом политик написал в сети X. Грэм положительно отреагировал на решение Евросоюза принять 18-й пакет санкций против Москвы, подчеркнув, что это весомый шаг в правильном направлении. В частности, он акцентировал внимание на решении снизить предельную цену на российскую нефть — с 60 до 47,60 доллара за баррель.