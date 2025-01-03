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Это не обычные россияне: разведка узнала, кого Кремль привлек РФ для войны против Украины

Кремль бросил до 180 тысяч заключенных на войну против Украины

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Путинский режим привлек для участия в войне против Украины до 180 тысяч заключенных. Они получают меньшие выплаты, чем другие военные РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Это не обычные россияне: разведка узнала, кого Кремль привлек РФ для войны против Украины

Российские военные. Фото: из открытых источников

Разведчикам стало известно, что по состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах.

С 1 января вступило в силу постановление правительства РФ, отменяющее единовременную денежную выплату заключенным за подписание контракта об участии в войне против Украины.

"Ранее заключенные получали за контракт единовременную выплату $1 718. В июле 2024 года размер выплаты увеличился до $3 524. При этом заключенные, а также их родственники лишены ряда выплат и льгот, которые получают участники добровольческих формирований. К тому же зарплата такой категории лиц в два-четыре раза ниже, чем у других оккупантов", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный и государственный деятель, ветеран украинских силовых структур, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в третьей части интервью "Украинской неделе" рассказал о роли специальных служб в условиях войны и глобальных вызовов.

Он отметил совершенные украинскими спецслужбами спецоперации.

"У нас есть такой потенциал, что иногда западные спецслужбы рты раскрывают", — сказал генерал.

Он добавил, что важным аспектом работы остается взаимодействие с партнерами.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Зеленский отметил, что ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации. 




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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/uvyaznenym-za-viinu-proty-ukrainy-bilsh-ne-platytymut--kreml-khoche-zekonomyty-hroshi?fbclid=IwY2xjawHj6INleHRuA2FlbQIxMAABHRWUcry70t4KCNEn_rYhkyhiYsBGbx5bPTYR6dvu9n6qdqT-lD5RH7wHRA_aem_ADKTVHdpN8Z9OPsEwrMeFA
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