Это не обычные россияне: разведка узнала, кого Кремль привлек РФ для войны против Украины

Путинский режим привлек для участия в войне против Украины до 180 тысяч заключенных. Они получают меньшие выплаты, чем другие военные РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Разведчикам стало известно, что по состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах.

С 1 января вступило в силу постановление правительства РФ, отменяющее единовременную денежную выплату заключенным за подписание контракта об участии в войне против Украины.

"Ранее заключенные получали за контракт единовременную выплату $1 718. В июле 2024 года размер выплаты увеличился до $3 524. При этом заключенные, а также их родственники лишены ряда выплат и льгот, которые получают участники добровольческих формирований. К тому же зарплата такой категории лиц в два-четыре раза ниже, чем у других оккупантов", – говорится в сообщении.

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Он отметил совершенные украинскими спецслужбами спецоперации.

"У нас есть такой потенциал, что иногда западные спецслужбы рты раскрывают", — сказал генерал.

Он добавил, что важным аспектом работы остается взаимодействие с партнерами.

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