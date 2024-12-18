Генерал разведки: украинцев планировали разделить на три части

Военный и государственный деятель, ветеран украинских силовых структур, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в третьей части интервью "Украинской неделе" рассказал о роли специальных служб в условиях войны и глобальных вызовов.

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Он отметил совершенные украинскими спецслужбами спецоперации.

"У нас есть такой потенциал, что иногда западные спецслужбы рты раскрывают", — сказал генерал.

Он добавил, что важным аспектом работы остается взаимодействие с партнерами.

"Роль наших спецслужб сейчас в том, чтобы проводить операции, взаимодействовать и объяснять нашим коллегам в западных спецслужбах потенциальные угрозы как со стороны России, так и, безусловно, Китая", — отметил Александр Скипальский.

Также он напомнил о планах государства-агрессора по Украине, от которых не отказались в Кремле.

“Если бы в 2022 году нас покорили, то украинцы в глобальном мире были бы совсем ассимилированы. Вся русская верхушка как раз на это была настроена. Они уже планировали поделить украинцев на три части. На тех, кого уничтожат, заставят строить и восстанавливать Россию и рабов", — подчеркнул Александр Скипальский, призвав продолжать борьбу за свободу Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как СБУ перехватили телефонный звонок россиян, в котором медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-оккупантом, воюющим против Украины в Харьковской области.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", – жалуется жена захватчика.

В следующем разговоре россиянка рассказывает, что палаты в больницах России отдают боевикам КНДР, а раненых русских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что-ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определённые палаты".