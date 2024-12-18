Генерал разведки: украинцев планировали разделить на три части

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Недилько Ксения
Военный и государственный деятель, ветеран украинских силовых структур, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в третьей части интервью "Украинской неделе" рассказал о роли специальных служб в условиях войны и глобальных вызовов.
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Он отметил совершенные украинскими спецслужбами спецоперации.
Он добавил, что важным аспектом работы остается взаимодействие с партнерами.
Также он напомнил о планах государства-агрессора по Украине, от которых не отказались в Кремле.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как СБУ перехватили телефонный звонок россиян, в котором медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-оккупантом, воюющим против Украины в Харьковской области.
"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", – жалуется жена захватчика.
В следующем разговоре россиянка рассказывает, что палаты в больницах России отдают боевикам КНДР, а раненых русских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что-ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определённые палаты".
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