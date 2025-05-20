Это не моя война: что теперь Трамп говорит о требовании к РФ пойти на 30-дневное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп фактически ушел от ответа относительно разговора с российским диктатором Путиным про перемирие. Он не сказал, убеждал ли хозяина Кремля на 30-дневное прекращение огня. Об этом американский лидер рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты напомнили Дональду Трампу, что президент Украины Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад согласился на 30-дневное прекращение огня. Эта инициатива до сих пор остается "на столе". При этом Кремль всячески отбрасывает это предложение.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что после последнего разговора с диктатором Владимиром Путиным он обсудил ситуацию с лидерами нескольких европейских стран.

"Итак, что мы сделали — и сделали это решительно, — мы сказали: давайте уже начнем это. У меня был разговор со многими европейскими лидерами после звонка (с Путиным – ред.), и мы должны как-то решить эту проблему", — отметил Трамп.

Он повторил фразу о том, что сейчас еженедельно погибает от 5 до 6 тысяч человек, и добавил, что видел спутниковые снимки с ужасными последствиями боевых действий.

"Это не моя война, ее бы не было, если бы я был президентом. Но сейчас я просто пытаюсь помочь", — подчеркнул он.

Трамп также напомнил, что США уже потратили "сотни миллиардов долларов на эту войну", но, по его словам, война — это не только деньги, а прежде всего — человеческие жизни.

Он уточнил, что попытается повлиять на ситуацию и убедить стороны остановить войну хотя бы временно.

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