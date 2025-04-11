Это многие упускают: у Зеленского напомнили о еще одном условии для справедливого мира

Вопрос незаконно депортированных и перемещенных РФ украинских детей должен быть среди ключевых в повестке международного внимания. Без их возвращения в Украину невозможен устойчивый и справедливый мир. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала советник главы Офиса президента, операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Для Украины вопрос возвращения депортированных детей — важнейший гуманитарный приоритет. Дети не должны становиться предметом торга. Простыми словами, мы не можем обменивать похищенных детей на территории или атомные станции", — отметила советник главы ОП.

Украина систематически поднимает тему похищенных детей на самом высоком международном уровне, в частности этот вопрос обсуждался во время контактов с Соединенными Штатами. Благодаря последовательной позиции государства этот вопрос, а также вопрос освобождения военных и гражданских пленных вошли в официальный переговорный трек.

По ее словам, одним из самых больших вызовов является поиск маленьких украинцев. По состоянию на сейчас Украина вернула домой 1269 детей. Этого удалось достичь благодаря посредничеству третьих стран и тесному сотрудничеству государства с неправительственными организациями, осуществляющими спасательные миссии.

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