Это конец обороны Покровска: на Западе рассказали об отступлении Украины

Российские оккупационные войска быстрыми темпами приближаются к стратегически важному городу Покровск в Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны ведут там жесткие бои, и что для укрепления украинской обороны придется принимать "нестандартные решения". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Авторы материала обращают внимание, хотя Сырский не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, его тревожное заявление подчеркнуло ухудшение ситуации вокруг Покровска – ключевого железнодорожного и автомобильного узла для украинской армии.

Аналитики обращают внимание, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск с фланга. В течение последних дней враг продвинулся на юг от города. Сейчас он находится менее чем в 5 км до его окраин.

Кроме того, российские захватчики неуклонно продвигаются через села и поселки на несколько десятков километров на юг, создавая угрозу захвата двух последних украинских опорных пунктов в южной части Донецкой области.

"Москва продвигается в Донецкой области самыми быстрыми темпами с 2022 года, захватывая сотни квадратных миль ежемесячно, используя свое превосходство в живой силе, прорываясь через украинские позиции, ослабленные нехваткой войск. Аналитики говорят, что Кремль пытается обеспечить как можно больше территориальных достижений до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в следующем месяце и начнет настаивать на мирных переговорах на условиях, которые, вероятно, будут определяться статусом каждой из сторон на поле боя", – говорится в материале.

Издание напоминает, что Покровск, довоенное население которого составляло около 60 000 человек, находится на ключевой дороге, соединяющей несколько городов. Эти населенные пункты образуют оборонительную дугу, защищающую ту часть Донецкой области, которая все еще находится под контролем Украины. Кроме того, это последний крупный город в центральной части Донецкой области, контролируемый Украиной.

"В сочетании с возможным падением Курахово и Великой Новоселки, двух украинских опорных пунктов на юге, захват Покровска может проложить путь к полному захвату Россией южной части Донецкой области. Это также может открыть путь для новых атак на соседнюю Днепропетровскую область", – пишет NYT.

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