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"Это их фирменный почерк". Эксперт рассказал, чего еще ожидать от россиян

Несмотря на большие потери, у России остается достаточно ресурсов для продолжения войны

сегодня, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Каждый последующий период войны "профессионализирует" российскую армию и дает ей силу осуществлять перманентную мобилизацию человеческого, экономического и информационного ресурса, пишет в социальной сети политтехнолог Олег Постернак.

"Это их фирменный почерк". Эксперт рассказал, чего еще ожидать от россиян

РФ сохраняет немалый мобилизационный потенциал. Фото из открытых источников

"Это их фирменный исторический почерк, сформированный ментальными традициями и структурой государственной надстройки, которая в критические моменты становится мегаресурсной машиной. Северная война XVIII ст. или наполеоновский поход – как пример. Немецко-советская война 1940-х – тоже самое", — подчеркнул политтехнолог.

Олег Постернак отметил, что на фоне потенциала РФ украинцы совершают роковую ошибку, когда к радости врагу копаются в своих ситуативных неудачах в порыве аутоагрессии или пацифистской аскезы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0ZVqxuPsS7tzbyqoP3DjvJ6dfRRsScAYHmA2CBwQ1NurvPHA2csJTM9G7weBHWziTl
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