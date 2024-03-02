"Это их фирменный почерк". Эксперт рассказал, чего еще ожидать от россиян

Каждый последующий период войны "профессионализирует" российскую армию и дает ей силу осуществлять перманентную мобилизацию человеческого, экономического и информационного ресурса, пишет в социальной сети политтехнолог Олег Постернак.

РФ сохраняет немалый мобилизационный потенциал. Фото из открытых источников

"Это их фирменный исторический почерк, сформированный ментальными традициями и структурой государственной надстройки, которая в критические моменты становится мегаресурсной машиной. Северная война XVIII ст. или наполеоновский поход – как пример. Немецко-советская война 1940-х – тоже самое", — подчеркнул политтехнолог.

Олег Постернак отметил, что на фоне потенциала РФ украинцы совершают роковую ошибку, когда к радости врагу копаются в своих ситуативных неудачах в порыве аутоагрессии или пацифистской аскезы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.