logo

BTC/USD

42224.24

ETH/USD

2242.78

LTC/USD

73.23

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это диагноз: Кучма рассказал, почему Путин маниакально бредит уничтожением Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Это диагноз: Кучма рассказал, почему Путин маниакально бредит уничтожением Украины

Бывший президент допустил, что Путин может быть одержим Украиной из-за психического расстройства

сегодня, 12:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский президент Владимир Путин может быть одержим Украиной из-за психического расстройства. При этом бывший президент Украины предупредил, что США "потеряют лицо перед всем миром", если оставят Украину без помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Леонид Кучма сделал в интервью "The Guardian".

Это диагноз: Кучма рассказал, почему Путин маниакально бредит уничтожением Украины

Леонид Кучма. Фото: из открытых источников

"Люди говорят, что он (Путин – ред.) одержим Украиной: "Люди говорят, что его одержимость Украиной — это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", – заявил бывший глава украинского государства.


В интервью "The Guardian" Леонид Кучма описал Путина как карьерного оперативника КГБ. 

"Это его профессия, со всеми вытекающими из нее последствиями", — отметил президент.

Леонид Кучма рассказал, что 24 февраля 2022 года он с женой Людмила находились в центре Киева во время нападения России. "Я был уверен, что Путин способен на вторжение, но не был уверен, решится ли он на него", — сказал он.

"Это было ужасно, шок. Я увидел два (российские – ред.) бомбардировщика, пролетавших над моей головой на улице", — вспомнил Леонид Кучма.

По его словам, целью Путина было не только захватить землю, но и уничтожить саму "концепцию" Украины, как "конкурентной альтернативы России". 

"Доказательством этого являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", — предположил он.

Бывший президент заявил, что верит в победу Украины даже на фоне ослабления помощи Запада и выразил надежду, что Белому дому удастся провести закон о помощи Украине. Поражение Украины будет означать, говорит Кучма, что США теряют лицо перед всем миром", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие причины блокады границы Украины со странами ЕС: в чем главная проблема.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/dec/11/us-will-lose-face-before-world-if-it-abandons-kyiv-says-ex-ukraine-president
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!