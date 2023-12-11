Это диагноз: Кучма рассказал, почему Путин маниакально бредит уничтожением Украины

Российский президент Владимир Путин может быть одержим Украиной из-за психического расстройства. При этом бывший президент Украины предупредил, что США "потеряют лицо перед всем миром", если оставят Украину без помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Леонид Кучма сделал в интервью "The Guardian".

Леонид Кучма. Фото: из открытых источников

"Люди говорят, что он (Путин – ред.) одержим Украиной: "Люди говорят, что его одержимость Украиной — это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", – заявил бывший глава украинского государства.

В интервью "The Guardian" Леонид Кучма описал Путина как карьерного оперативника КГБ.

"Это его профессия, со всеми вытекающими из нее последствиями", — отметил президент.

Леонид Кучма рассказал, что 24 февраля 2022 года он с женой Людмила находились в центре Киева во время нападения России. "Я был уверен, что Путин способен на вторжение, но не был уверен, решится ли он на него", — сказал он.

"Это было ужасно, шок. Я увидел два (российские – ред.) бомбардировщика, пролетавших над моей головой на улице", — вспомнил Леонид Кучма.

По его словам, целью Путина было не только захватить землю, но и уничтожить саму "концепцию" Украины, как "конкурентной альтернативы России".

"Доказательством этого являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", — предположил он.

Бывший президент заявил, что верит в победу Украины даже на фоне ослабления помощи Запада и выразил надежду, что Белому дому удастся провести закон о помощи Украине. Поражение Украины будет означать, говорит Кучма, что США теряют лицо перед всем миром", — подчеркнул он.

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