Это было молниеносно врасплох: раскрыт шокирующий инсайд удара по истребителям в Крыму

Служба безопасности Украины сообщила о поражении ангаров с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным ведомства, удар стал частью "40-дневной операции влияния на Россию". Именно самолеты, базирующиеся на этом аэродроме, регулярно используются для атак по южным регионам Украины. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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По его словам, с аэродромов в Крыму российская авиация совершает боевые вылета для ударов по Херсонской и Запорожской областям, применяя управляемые авиабомбы большой дальности.

"Эти истребители бомбят гражданские города управляемыми авиабомбами, летящими на расстояние 80–100 километров", — отметил Ступак.

Эксперт считает, что, несмотря на регулярные удары Украины, российская система противовоздушной обороны в оккупированном Крыму еще не потеряла боеспособность полностью. В то же время она уже понесла существенные потери и все хуже компенсирует повреждение и нехватку средств защиты.

Ступак также обратил внимание на оценки западных аналитиков, считающих, что России удается лишь приблизительно компенсировать потери боевой авиации. В то же время, темпы производства новых самолетов сдерживаются дефицитом комплектующих, технологическими трудностями и другими ограничениями.

По его мнению, атака по аэродрому "Саки" продемонстрировала, что российские военные не были готовы к такому развитию событий. Это, по словам эксперта, не позволило оперативно отреагировать и уберечь авиатехнику от удара.

"Их вскочили врасплох, и пилоты даже не успели подняться по тревоге, чтобы спасти свои самолеты", — подытожил бывший сотрудник СБУ.

Как уже писали "Комментарии", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский высказался о вероятности объявления новой волны мобилизации в России. По его мнению, Кремль может прибегнуть к такому решению только при существенном ухудшении ситуации для российской армии, а одним из возможных периодов для этого могут стать события после выборов в Государственную думу РФ. Об этом генерал сообщил в одном из интервью, комментируя предстоящие шаги российского военно-политического руководства.