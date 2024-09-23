Это будет просто горе: в воздушных силах не поддерживают идею брать все самолеты, которые дают

Украина нуждается как минимум в 200 истребителях F-16 для достижения паритета с российской авиацией, заявил полковник Воздушных сил ВСУ Александр Лиходид в эфире телеканала "Киев24". Он отметил, что небольшие партии самолетов, такие как 10-20 единиц, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте, особенно с учетом необходимости времени для освоения новой техники.

F-16

"F-16 – это наше будущее, и это будет основная машина наших Воздушных сил. Здесь второе – Умеров, Верховная Рада, руководство страны хочет взять "Миражи", "Грипены", "Тайфуны"... Это будет горе для нас. Это горе. Потому что мы распыляем личный состав... Французы F-5 также нам планируют предоставить их во Франции всего 27 единиц. , там все на французском", — сказал Лиходид.

Анализируя ситуацию на фронте, Лыходид подчеркнул, что Украине необходимо около 200 истребителей для эффективной обороны и проведения боевых действий. По его словам, нужны самолеты для четырех направлений: Харьковское, Донецкое, Запорожское и для защиты западной и центральной Украины. Это около 150 самолетов для трех бригад и еще около 50 для обороны Львова и центральных регионов. Такое количество позволит добиться паритета с Россией, добавил полковник.

Лиходид считает, что F-16 — лучший выбор для Украины, поскольку их поддержка со стороны западных партнеров значительно облегчит эксплуатацию. Другие модели, такие как Mirage, Gripen и Typhoon, имеют разные запчасти и требуют длительного обучения, что затрудняет их использование в условиях войны. Поэтому, по его мнению, сосредоточение на F-16 является наиболее оптимальным решением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Зеленского в Украине будет больше самолетов F -16.



