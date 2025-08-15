Это будет прекрасным результатом для Путина: на Западе раскрыли детали сделки на Аляске

Если россияне смогут предложить сделку, которая предусматривает некое перемирие, но при этом оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной, с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Reuters" высказал директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики Сэм Грин.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Владимир Путин выдвинул жёсткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссных решений может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

В то же время аналитики считают, что Владимир Путин может попытаться создать видимость того, что он даёт Дональду Трампу то, что тот хочет, сохраняя при этом свободу действий для эскалации на Украине, если захочет.

