Главная Новости Общество Война с Россией На Западе назвали наихудший сценарий для Украины по итогам встречи на Аляске
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе назвали наихудший сценарий для Украины по итогам встречи на Аляске

NYT пишет о том, что как Украина, так и Россия признают, что встреча с Трампом - большая победа для Путина

15 августа 2025, 08:22
Автор:
Наихудший сценарий для Украины и в целом заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин сделает какое-то предложение, приемлемое для Соединённых Штатов, но которое президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять внутри страны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью The New York Times высказал политолог Сэмюэл Чарап.

На Западе назвали наихудший сценарий для Украины по итогам встречи на Аляске

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что такая череда событий может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к той откровенно враждебной позиции, которую он занял в отношении Украины в феврале.

При этом, как указывает NYT, Владимир Путин, опытный мастер манипуляций, несомненно, приложит все усилия на Аляске, чтобы представить Зеленского как непримиримое препятствие на пути к миру.

Сэмюэл Чарап отметил, что территория – это политически важный вопрос, особенно для Украины, но он также очень чувствителен для путинского режима.

"И, несмотря на железную хватку в политической системе России и основных СМИ, у Путина есть свои внутренние проблемы, особенно связанные с вопросом земли, если обмен, подобный предложенному Трампом, будет реализован", – говорится в публикации.

Источник: https://www.nytimes.com/2025/08/14/world/europe/trump-putin-alaska-summit.html
