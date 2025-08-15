На Западе назвали наихудший сценарий для Украины по итогам встречи на Аляске

Наихудший сценарий для Украины и в целом заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин сделает какое-то предложение, приемлемое для Соединённых Штатов, но которое президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять внутри страны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью The New York Times высказал политолог Сэмюэл Чарап.

Политолог отметил, что такая череда событий может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к той откровенно враждебной позиции, которую он занял в отношении Украины в феврале.

При этом, как указывает NYT, Владимир Путин, опытный мастер манипуляций, несомненно, приложит все усилия на Аляске, чтобы представить Зеленского как непримиримое препятствие на пути к миру.

Сэмюэл Чарап отметил, что территория – это политически важный вопрос, особенно для Украины, но он также очень чувствителен для путинского режима.

"И, несмотря на железную хватку в политической системе России и основных СМИ, у Путина есть свои внутренние проблемы, особенно связанные с вопросом земли, если обмен, подобный предложенному Трампом, будет реализован", – говорится в публикации.

