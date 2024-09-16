Эти две страны могут остановить войну: польский эксперт назвал неожиданных посредников в переговорах

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Slava Kot
Доктор гуманитарных наук и уполномоченный правительства Польши по восстановлению Украины Павел Коваль назвал две страны, которые потенциально могут стать посредниками между Россией и Украиной в мирных переговорах для окончания войны. По его словам, Китай не станет организатором переговоров, а вот Ватикан и Индия могут потенциально выступить такими посредниками.
Павел Коваль. Фото из открытых источников
Депутат Европарламента и глава партии "Польша самая важная" Павел Коваль в интервью Onet рассказал, какие страны могут организовать переговоры между Украиной и Россией.
Польский политик указывает на то, что нужно разделять слова Папы Римского и позицию Государственного секретариата Ватикана. По его словам, в некоторых аспектах Святой Престол можно рассматривать как союзника Украины, например в вопросах нерушимости границы, и в переговорах с его представителями следует использовать соответствующие аргументы, побуждая Ватикан к более однозначным действиям.
По его словам, Ватикан также мог бы быть активнее в позиции войны в Украине и использовать свое влияние для гуманитарной деятельности, освобождения заключенных и других форм непубличного посредничества в важных гуманитарных делах.
Ранее Папа Римский подвергся критике за свои заявления о войне в Украине, в частности приравняв страну-агрессора Россию к жертве полномасштабной войны — Украине. Также понтифик высказывал неоднозначные заявления призывая Украину к миру, однако избегал прямого осуждения России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции сделали заявление о мирных переговорах по войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Папа Римский рассказал, за кого нужно голосовать на выборах в США.
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