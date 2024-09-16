Эти две страны могут остановить войну: польский эксперт назвал неожиданных посредников в переговорах

Доктор гуманитарных наук и уполномоченный правительства Польши по восстановлению Украины Павел Коваль назвал две страны, которые потенциально могут стать посредниками между Россией и Украиной в мирных переговорах для окончания войны. По его словам, Китай не станет организатором переговоров, а вот Ватикан и Индия могут потенциально выступить такими посредниками.



Павел Коваль. Фото из открытых источников

Депутат Европарламента и глава партии "Польша самая важная" Павел Коваль в интервью Onet рассказал, какие страны могут организовать переговоры между Украиной и Россией.

"Я вижу две страны мира, потенциально способные выступать посредниками, одну наименьшую, а другую наибольшую по количеству населения. Святой Престол и, с другой стороны, Индия. Индия все еще может играть определенную роль, кстати, я не верю, что Китай будет играть роль посредника или переговорщика", – сказал Коваль.

Польский политик указывает на то, что нужно разделять слова Папы Римского и позицию Государственного секретариата Ватикана. По его словам, в некоторых аспектах Святой Престол можно рассматривать как союзника Украины, например в вопросах нерушимости границы, и в переговорах с его представителями следует использовать соответствующие аргументы, побуждая Ватикан к более однозначным действиям.

"Я понимаю, что религиозная реальность – это одно, а политическая – другое. Папа формирует политику в отношении России и Украины не только через Государственный секретариат, ведущий чисто политическую деятельность, но и через своих специальных представителей, среди которых, например, кардинал Маттео Дзуппи, президент Епископской конференции Италии. Я также подмечаю, что линия Государственного Секретариата и линия заявлений Папы иногда отличаются. В некоторых важных деталях", – отметил Коваль.

По его словам, Ватикан также мог бы быть активнее в позиции войны в Украине и использовать свое влияние для гуманитарной деятельности, освобождения заключенных и других форм непубличного посредничества в важных гуманитарных делах.

Ранее Папа Римский подвергся критике за свои заявления о войне в Украине, в частности приравняв страну-агрессора Россию к жертве полномасштабной войны — Украине. Также понтифик высказывал неоднозначные заявления призывая Украину к миру, однако избегал прямого осуждения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции сделали заявление о мирных переговорах по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Папа Римский рассказал, за кого нужно голосовать на выборах в США.