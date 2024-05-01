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Эта страна отправила Украине мощное оружие: об этом никто не знал

Украина получала ракеты Storm Shadow не только от Великобритании и Франции, но и еще одного молчаливого тайного союзника.

сегодня, 13:40
Автор:
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Slava Kot
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С мая прошлого года Великобритания начала передавать Украине ракеты Storm Shadow. Следующими на войне в Украине были использованы французские ракеты SCALP, являющиеся аналогом британских Storm Shadow, которые неоднократно показывали свою мощность и ставшие настоящей проблемой для россиян. Однако, оказывается, что кроме Великобритании и Франции еще одна страна тайно снабжала эти ракеты в Украину.

Эта страна отправила Украине мощное оружие: об этом никто не знал

Ракета Storm Shadow. Фото из открытых ракет

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время посещения одного из заводов концерна MBDA, занимающегося производством крылатых ракет Storm Shadow, рассказал о третьей стране, которая отправляет эти ракеты Украине.

"Я считаю, что Storm Shadow была чрезвычайным оружием. Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие к применению, в частности, в оккупированном Крыму", — сказал Шаппс.

Отметим, что правительство Италии официально никогда не сообщало, что передавало ракеты Storm Shadow Украине. Однако западные эксперты указывают, что передача мощного оружия Украине могла происходить тайно и без официальных объявлений.

Ракеты Storm Shadow представляют значительную угрозу для российских войск в тылу, ведь ракета может достигать целей на расстоянии 250-290 км. Кроме того, ракету весом 1,3 тонны сложно обнаружить на радарах, а средства ПВО не всегда успевают на нее отреагировать из-за ее способности летать на очень низкой высоте в несколько десятков метров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сосед России мог продать боевые самолеты и вертолеты США, которые передали бы военную технику Украине.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который назвал друзей Путина, помогающих Кремлю в войне. По его словам, это такие союзники России: Иран, Северная Корея и Китай.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/grant-shapps-interview-sunak-defence-spending-qsls89gww
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