Эта страна отправила Украине мощное оружие: об этом никто не знал

С мая прошлого года Великобритания начала передавать Украине ракеты Storm Shadow. Следующими на войне в Украине были использованы французские ракеты SCALP, являющиеся аналогом британских Storm Shadow, которые неоднократно показывали свою мощность и ставшие настоящей проблемой для россиян. Однако, оказывается, что кроме Великобритании и Франции еще одна страна тайно снабжала эти ракеты в Украину.



Ракета Storm Shadow. Фото из открытых ракет

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время посещения одного из заводов концерна MBDA, занимающегося производством крылатых ракет Storm Shadow, рассказал о третьей стране, которая отправляет эти ракеты Украине.

"Я считаю, что Storm Shadow была чрезвычайным оружием. Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие к применению, в частности, в оккупированном Крыму", — сказал Шаппс.

Отметим, что правительство Италии официально никогда не сообщало, что передавало ракеты Storm Shadow Украине. Однако западные эксперты указывают, что передача мощного оружия Украине могла происходить тайно и без официальных объявлений.

Ракеты Storm Shadow представляют значительную угрозу для российских войск в тылу, ведь ракета может достигать целей на расстоянии 250-290 км. Кроме того, ракету весом 1,3 тонны сложно обнаружить на радарах, а средства ПВО не всегда успевают на нее отреагировать из-за ее способности летать на очень низкой высоте в несколько десятков метров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сосед России мог продать боевые самолеты и вертолеты США, которые передали бы военную технику Украине.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который назвал друзей Путина, помогающих Кремлю в войне. По его словам, это такие союзники России: Иран, Северная Корея и Китай.