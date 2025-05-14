Эта деталь мирного плана Трампа может не понравится Украине: что останется под оккупацией

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп действительно хочет завершения российско-украинской войны. вот только есть одна настораживающая для Украины деталь – главе Белого дома без разницы, где будет проходить граница российской оккупации. Такое мнение в интервью изданию NV высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политик отметил, американскому президенту "не нравится видеть, как ежедневно гибнут молодые люди".
По его мнению, нынешнюю американскую администрацию интересует, как остановить войну, предотвратить следующую и сделать это так, чтобы американцы "не платили за это вечно", а безопасность Европы обеспечивала сама Европа.
Он отметил, что на вышеупомянутые вопросы могут отвечать, как Украина, так и Россия, когда в Москве предлагают свои "ответы". Именно поэтому важно говорить и показывать, что Украина хочет мира, отметил дипломат.
Читайте также на портале "Комментарии" — уже практически нет никакой интриги – российский диктатор Владимир Путин точно не поедет в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Типа чин не тот, о чем уже долгое время рассказывает российская пропаганда. Однако украинского лидера в Турции ожидает подлинная "подстава". Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.
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