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Эта деталь мирного плана Трампа может не понравится Украине: что останется под оккупацией

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Трамп хочет положить конец войне, но ему без разницы, что останется под оккупацией

сегодня, 08:16
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп действительно хочет завершения российско-украинской войны. вот только есть одна настораживающая для Украины деталь – главе Белого дома без разницы, где будет проходить граница российской оккупации. Такое мнение в интервью изданию NV высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. 

Эта деталь мирного плана Трампа может не понравится Украине: что останется под оккупацией

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отметил, американскому президенту "не нравится видеть, как ежедневно гибнут молодые люди".

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. При этом ему безразлично, где будет проходить линия оккупации, признана она или не признана. Он просто не хочет больше иметь с этим дело", – пояснил Курт Волкер.

По его мнению, нынешнюю американскую администрацию интересует, как остановить войну, предотвратить следующую и сделать это так, чтобы американцы "не платили за это вечно", а безопасность Европы обеспечивала сама Европа.

Он отметил, что на вышеупомянутые вопросы могут отвечать, как Украина, так и Россия, когда в Москве предлагают свои "ответы". Именно поэтому важно говорить и показывать, что Украина хочет мира, отметил дипломат.

"Украина готова платить свою цену. У вас есть связь с Соединенными Штатами. Вы не хотите быть бременем для американских налогоплательщиков, а хотите быть партнером с Соединенными Штатами. Это все способы говорить так, что Трамп и его команда будут это ценить", – констатировал Курт Волкер.

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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/trampu-nevazhlivo-de-prohoditime-mezha-okupovanih-rosiyeyu-teritoriy-vin-hoche-zakinchennya-viyni-50513615.html
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