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Эстония призвала Запад изменить отношение к Украине

Глава Минобороны Эстонии призывает Запад снять "идиотские ограничения" для Украины.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал изменить политику помощи Украине. По его словам, Запад должен помогать не только в том, чтобы Украина могла воевать, но и победила в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Эстония призвала Запад изменить отношение к Украине

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выступил на конференции GLOBSEC в Праге, где вмешался в дискуссию о "стратегической неопределенности" помощи Украине. По словам Певкура, Запад игнорирует заявления о победе Украины, указывая, что будет оказывать поддержку "столь долго, насколько необходимо", или будет обеспечивать Украину "той помощью, которая нужна".

Министр обороны Эстонии считает, что такая неопределенность мешает дальнейшему планированию помощи Украине.

"Ключевой вопрос, на который мы, политики, должны ответить для себя самих — хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила. Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятны дальнейшие шаги", – сказал Певкур.

Ханно Певкур отметил, что после того, как Запад определится с победой Украины, он сможет принять эту стратегию победы, как это уже сделала Эстония.

"Проблема – не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые я не понимаю", – добавил Певкур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский обратился к четырем странам. По его словам, это решение поможет окончить войну.

Также "Комментарии" писали о том, что Австрия меняет свою политику по отношению к России.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/08/31/7193245/
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