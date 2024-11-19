Есть только одно условие, которое заставит Путина пойти на переговоры: подробности

Российские войска продолжают наступление на фронте, и кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, и дальше будет давить на свои силы для захвата новых территорий, в частности вытеснения ВСУ из Курской области. Об этом, в частности, в эфире 24 канала сказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Владимир Путин

По его словам, российская армия несет значительные потери, но несмотря на это все еще имеет возможность продвигаться вперед.

"Поэтому думаю, Путин будет настаивать на том, чтобы продвигаться как можно дальше, выбивать наши войска с территории Курской области. Когда они затормозят в продвижении, когда уже не будет сил, когда упрутся лбом в нашу оборону, только тогда он, возможно, выйдет на мирные переговоры", — отметил Ступак.

В настоящее время Кремль заявляет о готовности продолжать военные действия. В то же время, Россия выдвигает ультиматумы Украине, требуя "выхода" ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных пределах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время началось много разговоров вокруг того, что между Украиной и РФ могут состояться переговоры, в результате которых войну, вероятно, заморозят. Впрочем, РФ не готова идти ни на какие компромиссы по войне в Украине. В частности, представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков продолжает настаивать на том, что "специальная военная операция" в Украине будет завершена только тогда, когда будут выполнены все цели РФ.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что Украина получила от президента Джо Байдена разрешение на нанесение западного оружия ударов вглубь России. Известно, что сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.



