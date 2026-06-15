Есть только один шанс остановить массированные удары по Украине: озвучен жесткий сценарий и дата новой атаки

Военный эксперт Олег Жданов считает, что массированная атака России на Киев в ночь на 15 июня была направлена не только на военные цели, но и объекты культурной и символической ценности, чтобы сформировать мощный информационный эффект и повлиять на международную аудиторию.

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По мнению эксперта, у российских ударов есть значительная информационная составляющая, которая иногда составляет до половины всего замысла операций. Он отмечает, что атаки по историческим и культурным объектам, в частности в районе Киево-Печерской лавры и киностудии имени Александра Довженко, преследуют цель не только разрушения инфраструктуры, но и демонстрацию пренебрежения культурным наследием Украины.

Россия претендует на нашу историю, на историю Киевской Руси. Они пытаются уничтожить ее символы и показать, что у них нет никаких ограничений", — отмечает Жданов.

Эксперт также предполагает, что кадры разрушений в Киеве могут использоваться для психологического давления на европейские страны. По его словам, Россия может рассчитывать на то, что удары по культурным памятникам в разных странах вызовут страх и изменят политические оценки ситуации в Европе.

Жданов отмечает, что подобные атаки, вероятно, будут продолжаться, ведь враг избрал тактику системного давления. В то же время, он подчеркивает, что единственным эффективным способом сдерживания таких действий может быть симметричный ответ.

Он выразил мнение, что при наличии соответствующих средств поражения Украина могла бы наносить удары по символически важным объектам противника, что, по его убеждению, повлияло бы на дальнейшую эскалацию.

Комментируя саму атаку, Жданов отметил, что система противовоздушной обороны была перегружена из-за одновременного подхода воздушных целей по нескольким направлениям. Часть ракет и дронов удалось уничтожить благодаря предоставленным партнерами боеприпасам, однако полностью избежать разрушений было невозможно.

Относительно возможных последующих ударов эксперт предполагает, что Россия способна совершать массированные атаки примерно раз в неделю, выбирая для этого символические даты или периоды пониженной готовности ПВО. Он также не исключает риска новых обстрелов в чувствительные для российской пропаганды дни.

Портал "Комментарии" уже писал, что по информации 19-го армейского корпуса, в районе Константиновки Донецкой области может находиться около 123 российских военных. Такие данные обнародовал командир 19 АК, бригадный генерал Александр Бакулин во время эфира национального телемарафона.