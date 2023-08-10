Есть только два пути – как попасть из оккупированных территорий в Украину: объяснение Верещук

В Украине продолжается полномасштабная война с РФ и, логично, что пункты пропуска, которые работали ранее со страной-агрессором, закрыты. Но есть два гуманитарных коридора, которые открыты в Сумской и Волынской областях. Только через них украинские граждане могут попасть в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ирина Верещук. Фото: из открытых источников

"Колотиловка − Покровка (Ред. – гуманитарный коридор через Сумскую область) это маленький ручеек возможности, и люди едут. Не много, не мало, но 150 человек в день, в сутки, в световой день пересекает границу", – рассказала Ирина Верещук.

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Она уточнила, речь идет только о том, чтобы въехать в Украину. На обратный путь гуманитарный коридор не работает, потому что границы с Россией у Украины закрыты. Нет никакого сотрудничества с вражеской страной.

По словам Ирины Верещук, еще один гуманитарный коридор функционирует на Волыни, на границе с Беларусью. Украинцы, которые приняли решение выехать из оккупации через Беларусь могут попасть в Украину через Доманово − Мокраны.

Министр отметила, что россияне долгое время не давали согласие на работу гуманитарного коридора через Сумскую область, но недавно он все же заработал. После того, как люди пересекают границу, их обеспечивают транспортом и доставляют в город Сумы. И уже из этого областного центра отправляют дальше в столицу, где предоставляют денежное пособие, жилье или же помогают достаться в другие регионы.

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