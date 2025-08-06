Дональд Трамп продолжает угрожать Владимиру Путину санкциями из-за отсутствия стремления Кремля завершить войну в Украине. Россия продолжает атаковать украинские города, хотя президент США настаивает на прекращении боевых действий. В то же время, Трамп отметил, что не уверен в эффективности санкций против России. Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн подчеркнул, что влияние ограничений зависит от их характера и масштаба.

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"Мы не знаем, что будет. Остается большой вопрос, действительно ли Трамп введет вторичные стопроцентные санкции на товары из стран, продолжающих торговать с Россией? Речь идет о сфере энергетики", — отметил Фройденштайн.

Он добавил, что Китай покупает около 80% российской нефти, поэтому вторичные санкции были бы серьезным ударом для Пекина, а также создали неудобства для американских граждан.

"Он не хочет разрушить потенциальную возможность заключить соглашение с Китаем. Это заставляет меня сомневаться, действительно ли будут введены стопроцентные пошлины для китайцев", – объяснил аналитик.

Фройденштайн подчеркнул, что риторика Вашингтона в отношении России верна, ведь администрация Трампа объявила о новых поставках оружия для Украины.

"Я бы выделил два фактора, которые могут изменить ситуацию при давлении на Россию – это жесткие экономические санкции и усиление военной помощи для Украины", – добавил он.

Напомним, Трамп также заявил, что Россия может избежать новых санкций, если согласится на мирное соглашение с Украиной. По его словам, прекращение войны остановит гибель людей и станет ключом к снятию ограничений.

Портал "Комментарии" писал, что Украина потеряла контроль над более чем 20% своей территории, и возвращение всех захваченных Россией земель одновременно возможно лишь при условии ее полной капитуляции, заявил кандидат политических наук Евгений Магда.