logo

BTC/USD

70962.01

ETH/USD

3848.93

LTC/USD

85.16

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть стратегическая задача: Сырский рассказал, как будут меняться ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть стратегическая задача: Сырский рассказал, как будут меняться ВСУ

Отдельно главком отметил Силы беспилотных систем, которые уже доказали свою эффективность на поле боя

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Одной из стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичное войско. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Есть стратегическая задача: Сырский рассказал, как будут меняться ВСУ

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Считаю одной из своих стратегических задач трансформацию украинского войска в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов", — отметил главком.

Он сообщил, что в рамках этой задачи провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем. Вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений они определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.

"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадьяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать вызовы, которые стоят перед нами", — отметил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что мы уже видели впечатляющие результаты беспилотных систем и команд, которые их применяют, в том числе и на горячем Харьковском направлении. Более того, украинские морские беспилотники "вытеснили врага из украинской акватории Черного моря".

Александр Сырский отметил, что Силы беспилотных систем – это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможен ли прорыв РФ еще на двух направлениях: Сырский сделал тревожное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости