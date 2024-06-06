Есть стратегическая задача: Сырский рассказал, как будут меняться ВСУ

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Кравцев Сергей
Одной из стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичное войско. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Он сообщил, что в рамках этой задачи провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем. Вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений они определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.
Главнокомандующий подчеркнул, что мы уже видели впечатляющие результаты беспилотных систем и команд, которые их применяют, в том числе и на горячем Харьковском направлении. Более того, украинские морские беспилотники "вытеснили врага из украинской акватории Черного моря".
Александр Сырский отметил, что Силы беспилотных систем – это род войск, который в условиях новых вызовов и реалий должен постоянно совершенствоваться.
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