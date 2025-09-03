logo

Есть прогресс в вопросах безопасности Украины со стороны США: что говорит президент Финляндии
commentss НОВОСТИ Все новости

3 сентября 2025, 16:21
Автор:
Ткачова Марія

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о достижении прогресса по подготовке планов по обеспечению безопасности Украины при поддержке США. Об этом он сообщил в интервью, на которое ссылается Reuters.

Заявление президента Финляндии

По его словам, обсуждение идет в тесной координации с американскими партнерами, которые, в сущности, являются ключевым гарантом в этой сфере. Финский лидер подчеркнул, что сейчас проходит работа между военными штабами, разрабатывающими конкретные механизмы реализации будущих операций.

"Нам нужно координировать договоренности о безопасности с США, которые, в сущности, обеспечат основу для этого процесса. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах с нашими начальниками Генеральных штабов, которые уже нарабатывают конкретные планы того, как может выглядеть операция такого рода", — сказал Стубб.

В то же время президент Финляндии подчеркнул: реализация любых мер станет возможной только после заключения мирного соглашения. При этом он признал, что пока не видит оснований для оптимизма по поводу быстрого завершения войны или даже достижения режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Стубб также напомнил, что Финляндия играет активную роль в переговорах между европейскими союзниками и администрацией Дональда Трампа относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Он стал одним из ключевых посредников в этих консультациях, пытаясь сблизить позиции сторон.

Таким образом, несмотря на прогресс в технической подготовке планов, политическая неопределенность в условиях мира остается главным препятствием для запуска новой системы гарантий.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/finlands-stubb-eyes-progress-us-backed-ukraine-security-plans-2025-09-02/
