Есть повод для волнения: что будет означать потеря Авдеевки

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Марьян Ощановский
Если Вооруженные силы
Украины потеряют контроль над городом Авдеевка Донецкой области, возникнет
угроза для всего фронта на Донбассе. Такое мнение высказал полковник ВСУ в
запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, передает портал
"Комментарии".
ВСУ продолжают оборонять Авдеевку. Фото из открытых источников
По словам Романа Свитана,
оккупация Авдеевки, которая размещена на высоте, опасна тем, что потом враг
сможет захватить немалые территории Донбасса.
Военный эксперт пояснил,
что восточная часть Авдеевки и промышленная зона города является господствующей
высотой, которую оккупанты хотят захватить, чтобы получить возможность
продвинуться существенно вперед.
При этом, по словам
военного эксперта, отход на 20 км создаст угрозу захвата российскими
захватчиками Угледара и Марьинки.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал, что украинские защитники контратаковали к
северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить с
двух передовых позиций. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря,
указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной
дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.
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