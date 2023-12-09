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Есть повод для волнения: что будет означать потеря Авдеевки

Захват врагом Авдеевки создаст угрозу для всего фронта на Донбассе

9 декабря 2023, 23:34
Автор:
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Марьян Ощановский
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Если Вооруженные силы Украины потеряют контроль над городом Авдеевка Донецкой области, возникнет угроза для всего фронта на Донбассе. Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, передает портал "Комментарии".

Есть повод для волнения: что будет означать потеря Авдеевки

ВСУ продолжают оборонять Авдеевку. Фото из открытых источников

По словам Романа Свитана, оккупация Авдеевки, которая размещена на высоте, опасна тем, что потом враг сможет захватить немалые территории Донбасса.


Военный эксперт пояснил, что восточная часть Авдеевки и промышленная зона города является господствующей высотой, которую оккупанты хотят захватить, чтобы получить возможность продвинуться существенно вперед.

"Если ВСУ будут отходить с высот на востоке Авдеевки, то придется тогда отойти где-то на 20 км на запад, до второй линии обороны Карловка — Очеретино. То есть нам придется отойти к следующим высотам, потому что в низинах мы не удержимся", — рассказал Роман Свитан.

При этом, по словам военного эксперта, отход на 20 км создаст угрозу захвата российскими захватчиками Угледара и Марьинки.

"Если мы посыплемся из Авдеевки, россияне надавят по полной из Марьинки до Курахово и из Угледара до Курахово. То есть они хотят сложить фронт. Оккупанты готовятся к тому, что у нас посыплется фронт. Если наш фронт обвалится и мы пойдем на вторую линию обороны, нам потом придется возвращаться обратно на высоту, теряя большое количество людей и техники", — резюмировал Роман Свитан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские защитники контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить с двух передовых позиций. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5DpZ2tJYGrU
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