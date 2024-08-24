Есть положительные сигналы: как Курская операция изменила позицию Запада

Операция ВСУ в Курской области показала, как легко и просто могут меняться нарративы российской пропаганды, заявил политолог Валерий Клочок.

ВСУ продолжают Курскую операцию. Фото из открытых источников

"Лично для меня стало неожиданностью, когда пропагандисты начали заявлять, что, мол, Россия – большая, в Курской области потеряно не так уж много территории, поэтому ничего страшного не произошло", — отметил Валерий Клочок.

Вместе с тем, отметил политолог, реакцию на события в Курщине Кремль начал нарабатывать с колес, но делает это довольно удачно.

"Недооценивать здесь россиян не следует. Враг сейчас активно распространяет месседжи о якобы причастности украинцев к подрыву газопроводов "Северный поток", чтобы перебить информационный ажиотаж вокруг Курской операции и при этом ослабить растущую поддержку Украины на Западе. Также важным элементом запущенной информационной войны стали сообщения о возможной всеобщей мобилизации в России, к чему настороженно относятся как в России, так и в Украине", — сказал политолог.

В то же время, отметил эксперт, сейчас приятно удивляет реакция западных партнеров на Курскую операцию.

"Как мы знаем, США долго пытались управлять рисками с целью недопущения эскалации и выхода войны за пределы границ Украины. Война переместилась на российскую территорию, но со стороны Штатов не прозвучало критических заявлений. Это позволяет надеяться, что в ближайшее время США и в целом Запад позволят ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России. Также не исключено, что после анализа Курской операции Штаты сочтут допустимым переформатирование РФ. Как известно, Запад придерживается стратегии определенности, поэтому заинтересован в сохранении России в нынешних границах. От этой доктрины в начале этого года начал отходить Эммануэль Макрон, продвигая стратегию неопределенности по отношению к России. За это его активно критиковали Байден и Шольц. Впрочем, недавно Байден, комментируя события в Курской области, заявил, что Путин предстал перед дилеммой. Его заявление я трактую как готовность поддержать стратегию неопределенности Макрона. А это значит, что в скором времени коллективный Запад может выступить за перезагрузку РФ и, возможно, даже за разделение России на отдельные государства", – резюмировал он.