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Есть ли уже опасность нового ракетного удара по Украине: ответ ВСУ

В Черном море РФ подготовила почти рекордное количество "Калибров"

сегодня, 09:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор вывела в Черное море почти рекордное количество "Калибров". Зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Есть ли уже опасность нового ракетного удара по Украине: ответ ВСУ

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

При этом Наталья Гуменюк отметила, что Украине известно, что вчера к пункту базирования прибывала российская подложка, а значит, есть все основания предполагать, что на кораблях появились дополнительные ракеты.

Гуменюк подчеркнула, то, что враг не уменьшает количество кораблей, которые остаются на боевых позициях может свидетельствовать о том, что он по прежнему продолжает готовиться к ракетным атакам и в любой момент может прозвучать сигнал о воздушной тревоге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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