Украина пока не фиксирует увеличение группировки российских войск у границы с Беларусью и в РФ рядом с Сумской областью.

Граница с Беларусью под контролем. Фото из открытых источников

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на границе с Беларусью ситуация в последнее время остается неизменной.

"Мы не видим существенной угрозы. Мы не видим перемещений враждебных сил рядом с нашей границей с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Каких-то действий, которые Россия могла предпринимать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, на данный момент мы тоже не фиксируем", — заявил Андрей Демченко.

По его словам, Черниговщина, Сумщина и Харьковщина продолжают подвергаться ежедневным вражеским обстрелам.

"Если не считать Харьковщину, то большинство обстрелов приходится на Сумщину. Здесь враг использует и артиллерию, и авиацию, и ударные дроны для того, чтобы совершать удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Беларусь подписала по меньшей мере 7 договоров с оккупационными органами Крыма. По словам первого заместителя главы МИД Андрея Сибиги, это противоречит резолюциям ООН по территориальной целостности Украины. Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия побуждает другие страны устанавливать связи с оккупационными властями Крыма, чтобы "легитимизировать" свое присутствие на полуострове.

