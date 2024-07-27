Есть ли угроза наступления РФ из Беларуси: что известно

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Марьян Ощановский
Украина пока не фиксирует увеличение группировки российских войск у границы с Беларусью и в РФ рядом с Сумской областью.
Граница с Беларусью под контролем. Фото из открытых источников
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на границе с Беларусью ситуация в последнее время остается неизменной.
По его словам, Черниговщина, Сумщина и Харьковщина продолжают подвергаться ежедневным вражеским обстрелам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Беларусь подписала по меньшей мере 7 договоров с оккупационными органами Крыма. По словам первого заместителя главы МИД Андрея Сибиги, это противоречит резолюциям ООН по территориальной целостности Украины. Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия побуждает другие страны устанавливать связи с оккупационными властями Крыма, чтобы "легитимизировать" свое присутствие на полуострове.
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