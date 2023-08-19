Есть ли угроза, что Россия еще достигнет первоначальной цели в Украине: ответ Байдена

Россия не в состоянии достичь объявленных первоначальных целей своего широкомасштабного вторжения в Украину, и уже проиграла в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", цитируя заявление Байдена.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский президент в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина относительно полномасштабного вторжения в Украину "смехотворной".

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"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно…" — сказал он.

Также Байден отметил, что последствия войны РФ против Украины "выходят далеко за пределы Европы".

"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было сразу понятно... что мы в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой сигнал это послало бы Китаю в отношении Тайваня? Какой сигнал это послало бы всему миру?" — озвучил мнение президент США.

"Вторжение — это не только европейская проблема; такого вторжения не было со времен Второй мировой войны", — высказался он.

Байден позитивно отметил реакцию Токио на полномасштабную военную агрессию России против Украины.

Он также заявил, что Япония "также продемонстрировала сильное лидерство в G7 и внесла значительный вклад в финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также в (предоставлении) нелетального военного оборудования".

Читайте также на портале "Комментарии" — разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по тому, чтобы разорвать сухопутный коридор России в Крым в этом году. Об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом.



