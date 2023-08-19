Есть ли угроза, что Россия еще достигнет первоначальной цели в Украине: ответ Байдена

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Кравцев Сергей
Россия не в состоянии достичь объявленных первоначальных целей своего широкомасштабного вторжения в Украину, и уже проиграла в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", цитируя заявление Байдена.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Американский президент в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина относительно полномасштабного вторжения в Украину "смехотворной".
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Также Байден отметил, что последствия войны РФ против Украины "выходят далеко за пределы Европы".
Байден позитивно отметил реакцию Токио на полномасштабную военную агрессию России против Украины.
Он также заявил, что Япония "также продемонстрировала сильное лидерство в G7 и внесла значительный вклад в финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также в (предоставлении) нелетального военного оборудования".
Читайте также на портале "Комментарии" — разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по тому, чтобы разорвать сухопутный коридор России в Крым в этом году. Об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом.
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