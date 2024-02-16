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Есть ли у Украины шанс выиграть войну "на истощение": СМИ узнали ключевой нюанс

Украинским защитника нужно готовиться к тому, чтобы истощать российские силы еще два года, но сделать это без помощи союзников будет очень сложно

сегодня, 12:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор производит приблизительно 4500 бронемашин в год для своих 470-тысячных сил вторжения в Украину, свидетельствует новое исследование, проведенное Королевским институтом объединенных служб в Лондоне. По данным аналитиков RUSI, 80% этой техники – старая, снятая с хранения и отремонтированная, и запасы России рано или поздно закончатся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Есть ли у Украины шанс выиграть войну "на истощение": СМИ узнали ключевой нюанс

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, учитывая сложившуюся ситуацию, украинские войска должны продержаться и истощать российские силы еще два года, но сделать это без помощи союзников будет очень сложно.

"Количество систем, находящихся на хранении, означает, что, хотя Россия сможет поддерживать стабильный объем производства до 2024 года, до 2025 года она начнет обнаруживать, что транспортные средства требуют более глубокого ремонта. К 2026 году большая часть имеющихся запасов будет исчерпана", — утверждают аналитики RUSI.

Выводы RUSI согласуются с выводами недавнего отчета министерства обороны Эстонии. Кроме того, аналитики из открытых источников, изучающие спутниковые снимки для подсчета действующих, уничтоженных и находящихся на хранении единиц бронетехники, фиксируют тенденции, указывающие на то, что российские запасы иссякнут в 2025 или 2026 году.

"Конечно, Россия может направить больше ресурсов на производство новой техники, но производство с нуля гораздо более трудоемко и ресурсозатратно. Для россиян существенное улучшение качества продукции в условиях международных санкций, скорее всего, нереально даже в среднесрочной перспективе, отмечали в министерстве обороны Эстонии", — говорится в публикации.

В связи со всем этим аналитики приходят к выводу, что в краткосрочной перспективе российский ВПК, скорее всего, не сможет существенно расширить производство новой бронетехники.

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