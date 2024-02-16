Есть ли у Украины шанс выиграть войну "на истощение": СМИ узнали ключевой нюанс

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор производит приблизительно 4500 бронемашин в год для своих 470-тысячных сил вторжения в Украину, свидетельствует новое исследование, проведенное Королевским институтом объединенных служб в Лондоне. По данным аналитиков RUSI, 80% этой техники – старая, снятая с хранения и отремонтированная, и запасы России рано или поздно закончатся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, учитывая сложившуюся ситуацию, украинские войска должны продержаться и истощать российские силы еще два года, но сделать это без помощи союзников будет очень сложно.
Выводы RUSI согласуются с выводами недавнего отчета министерства обороны Эстонии. Кроме того, аналитики из открытых источников, изучающие спутниковые снимки для подсчета действующих, уничтоженных и находящихся на хранении единиц бронетехники, фиксируют тенденции, указывающие на то, что российские запасы иссякнут в 2025 или 2026 году.
В связи со всем этим аналитики приходят к выводу, что в краткосрочной перспективе российский ВПК, скорее всего, не сможет существенно расширить производство новой бронетехники.
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