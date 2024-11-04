Есть ли у Путина ресурсы для длительной войны: что думают украинцы

Осенью 2024 года 47% наших соотечественников считает, что у путинского режима достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные опроса КМИС.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Социологи подчеркивают, один из важных пропагандистских нарративов врага – воевать с Россией бесперспективно, поскольку Россия владеет "практически неограниченными ресурсами", как деньги, люди, оружие и т.п.

"Расчет российской пропаганды — поколебать веру украинцев в возможность победы, а также посеять сомнения среди наших западных партнеров. Именно поэтому в феврале 2023 года мы впервые спросили у респондентов с какой точкой зрения они согласны в большей степени", — говорится в сообщении.

Между февралем и октябрем 2023 года с 22 до 49% стало больше тех, кто верит, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. С 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях. Между октябрем 2023 и октябрем 2024 года ситуация почти не изменилась.

Как отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий, нарратив о безграничных ресурсах России действительно оказывает негативное влияние на общественные настроения украинцев.

"В настоящее время влияние такой веры в безграничные ресурсы России не имело критических деструктивных последствий, но эрозию определенных важных настроений мы уже видим (и особенно тревожные тенденции в прифронтовых регионах). Безусловно, врага нельзя недооценивать и необходимо иметь здоровое и сдержанное восприятие потенциала России. Однако нельзя и давать себе захлебнуться в мифе о непобедимой России с ее безграничными ресурсами", — отметил социолог.

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