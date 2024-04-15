Есть ли шансы на успех. Стало известно, смогут ли оккупанты захватить Часов Яр до 9 мая

Нет ничего
удивительного в том, что оккупанты отдали приказ взять Часов Яр до 9 мая,
заявил Александр Коваленко.
Часов Яр
"У российских
оккупантов крайне маниакальный фетиш на даты, Новый год, день рождение Путина,
1 мая, 9 мая, даже День конституции Украины и День Независимости для них крайне
тригерные, на которые они всегда планирую некую подлость. Не забываем 2 мая,
как “особое предложение” для Одессы и недавно мы могли видеть на 10 апреля,
день освобождения Одессы от нацистов, многократный удар баллистическими
ракетами по городу и области", — написал в Фейсбуке Коваленко.
По его словам,
россияне – маньяки, которые привязываются к датам.
"Но, Часов Яр им
к 9 мая не захватить", - уверен эксперт.
По его словам, сам
по себе город, представляет собой укрепрайон, и хотя он меньше Бахмута и
Авдеевки, но это высота, причём со сложным для наступления противника
ландшафтом. Город, в сравнении с Бахмутом и Авдеевкой, имеет свои плюсы и свои
минусы.
"Плюсы — это
высоты, хороши для артиллерии, но толку от них, когда дефицит боекомплекта? Это
фактор. А если дефицита боекомплекта нет? Это кратное преимущество. Плюсы и
Сиверский Донец, канал, являющийся естественной преградой, играющей роль даже
некоторой разграничительной линии", - отметил Коваленко.
При этом он
подчеркнул, что развернуть полноценное
наступление на город без контроля Богдановки, Ивановского, Клещиевки и
Андреевки, оккупанты не смогут. То есть, добавил Коваленко, для начала им
необходимо будет решить вопрос с этими населенными пунктами. В этом контексте
он напомнил, что установить контроль над Ивановским, оккупанты пытаются с
прошлого года, а вернуть контроль над Клещиевкой и Андреевкой аналогично.
"Кроме того,
отчаянные попытки командования 11-й ОДШБр в Ивановском приводят к тому, что
данное формирование стачивается и в целом, в какой-то момент может утратить
боеспособность и его вынуждены будут выводить из-под Часова Яра", — подчеркнул
Коваленко.
По его мнению, до
9 мая оккупанты не смогут не то, что захватить Часов Яр, но и даже создать для
очередного эпического наступления все необходимые условия.
"То есть,
очередная фетиш-дата будет однозначно сорвана, в первую очередь благодаря
титаническим усилиям наших воинов, которые в условиях задержек поставок от
международных партнёров, предельно нуждаются в вашей помощи", — подытожил
эксперт.
Напомним, ранее
появилась информация о том, что Путин приказал захватить Часов Яр до 9 мая.
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