Есть ли шансы на успех. Стало известно, смогут ли оккупанты захватить Часов Яр до 9 мая

Нет ничего удивительного в том, что оккупанты отдали приказ взять Часов Яр до 9 мая, заявил Александр Коваленко.

Часов Яр

"У российских оккупантов крайне маниакальный фетиш на даты, Новый год, день рождение Путина, 1 мая, 9 мая, даже День конституции Украины и День Независимости для них крайне тригерные, на которые они всегда планирую некую подлость. Не забываем 2 мая, как “особое предложение” для Одессы и недавно мы могли видеть на 10 апреля, день освобождения Одессы от нацистов, многократный удар баллистическими ракетами по городу и области", — написал в Фейсбуке Коваленко.

По его словам, россияне – маньяки, которые привязываются к датам.

"Но, Часов Яр им к 9 мая не захватить", - уверен эксперт.

По его словам, сам по себе город, представляет собой укрепрайон, и хотя он меньше Бахмута и Авдеевки, но это высота, причём со сложным для наступления противника ландшафтом. Город, в сравнении с Бахмутом и Авдеевкой, имеет свои плюсы и свои минусы.

"Плюсы — это высоты, хороши для артиллерии, но толку от них, когда дефицит боекомплекта? Это фактор. А если дефицита боекомплекта нет? Это кратное преимущество. Плюсы и Сиверский Донец, канал, являющийся естественной преградой, играющей роль даже некоторой разграничительной линии", - отметил Коваленко.

При этом он подчеркнул, что развернуть полноценное наступление на город без контроля Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, оккупанты не смогут. То есть, добавил Коваленко, для начала им необходимо будет решить вопрос с этими населенными пунктами. В этом контексте он напомнил, что установить контроль над Ивановским, оккупанты пытаются с прошлого года, а вернуть контроль над Клещиевкой и Андреевкой аналогично.

"Кроме того, отчаянные попытки командования 11-й ОДШБр в Ивановском приводят к тому, что данное формирование стачивается и в целом, в какой-то момент может утратить боеспособность и его вынуждены будут выводить из-под Часова Яра", — подчеркнул Коваленко.

По его мнению, до 9 мая оккупанты не смогут не то, что захватить Часов Яр, но и даже создать для очередного эпического наступления все необходимые условия.

"То есть, очередная фетиш-дата будет однозначно сорвана, в первую очередь благодаря титаническим усилиям наших воинов, которые в условиях задержек поставок от международных партнёров, предельно нуждаются в вашей помощи", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Путин приказал захватить Часов Яр до 9 мая.



