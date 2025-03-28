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Есть ли ощущение приближения перемирия: что говорят на фронте

NYT пишет о том, что фронт в Украине далек от надежд о мирном соглашении

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

На передовой нет ощущения, что вскоре прекратят взрывы и наступит долгожданный мир. Здесь царит своя атмосфера, далека от мирных переговоров. Украинские защитники постоянно сталкиваются с беспилотниками, снайперами и минными полями, что заставляет их оставаться в состоянии постоянной боевой готовности, несмотря на разговоры в тылу о перемирии. Об этом говорится в репортаже The New York Times.

Есть ли ощущение приближения перемирия: что говорят на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ приводит слова командира 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Дмитрия Палисы, который призывает своих солдат не расслабляться из-за разговоров о возможном прекращении огня.

"Они начинают расслабляться, начинают передумывать, надевают розовые очки, думают, что завтра будет легче. Нет", — заявил он на командном пункте на восточном фронте. "Мы стреляем, пока не получим приказ остановиться".

Пока западные лидеры обсуждают потенциальное перемирие, на передовой продолжаются кровопролитные бои. Противостояние между Украиной и Россией не утихает, и обе стороны пытаются улучшить свои позиции, готовясь к дальнейшим переговорам. Администрация Трампа говорит о прогрессе в дипломатических усилиях, однако большинство военных и гражданских в Украине относятся к этому со скепсисом.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Россия готовится к новым наступательным операциям. 

"Они хотят оказать максимальное давление на Украину, а затем выдвигать ультиматумы с позиции силы", — заявляет украинский лидер.

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Источник: https://www.nytimes.com/2025/03/27/world/europe/ukraine-front-line-peace-talks.html
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