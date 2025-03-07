Есть ли надежда на мир: разведка Литвы выдала прогноз по войне в Украине

Прекращение и даже замораживание войны в Украине с помощью дипломатических механизмов маловероятно в ближайшие полгода, поскольку российский диктатор Владимир Путин уверен, что в конечном итоге он одержит победу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Службы внешней разведки Литвы, пишет Bloomberg.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Литовский разведчики утверждают, что у Кремля есть ресурсы, чтобы продолжать войну в течение многих лет. При этом путинский режим заявляет, что мир с Украиной достижим только на его собственных условиях, и что Запад и Киев должны смириться с поражением.

Согласно отчету, дипломатическое решение войны не решит никаких проблем безопасности, поскольку оно просто приведет к тому, что Россия вернется в "тупик", который Путин нарушил своим полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

Также отмечается, что Кремль, вероятно, считает отношения с Западом находящимися в "серой зоне между войной и миром" и чувствует себя достаточно смелым, чтобы начать акты саботажа.

"Даже, если война в Украине закончится или будет заморожена, угрозы, исходящие от России – военная агрессия, саботаж и деятельность по оказанию влияния – сохранятся. Москва пересмотрит только свои приоритетные цели", – говорится в отчете.

В то же время в литовской разведке считают, что Россия вряд ли сможет начать крупномасштабную обычную войну против всего западного военного альянса в среднесрочной перспективе. Однако она "может развить военный потенциал, достаточный для начала ограниченных военных действий против одной или нескольких стран НАТО".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия даже не намерена рассматривать возможность каких-либо уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине. В Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицают возможность размещения миротворцев в Украине, и отвергли возможность прекращения огня путем переговоров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.



