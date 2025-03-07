Готова ли РФ на компромисс и прекращение огня: стало известно о решении Путина

Россия даже не намерена рассматривать возможность каких-либо уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине. В Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицают возможность размещения миротворцев в Украине, и отвергли возможность прекращения огня путем переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW отмечают, что во время визита в московское отделение Фонда "Защитники Отечества" 6 марта российский диктатор Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не уступит" и намерена достичь таких условий мира, которые обеспечат ей долгосрочные гарантии.

"Путин объявил 2025 год „Годом защитника Отечества", что свидетельствует о мобилизационных усилиях и поддержке войны против Украины. Он также заявил, что РФ "не откажется" от "собственной" территории на будущих мирных переговорах, имея в виду незаконно аннексированные украинские земли", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что Москва не будет рассматривать никаких инициатив по размещению европейских миротворческих сил в Украине. По его словам, такие действия будут приравнены к развертыванию сил НАТО, а значит, Россия будет считать их прямым участием Альянса в войне.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что любые предложения, которые могут дать Украине "передышку" на фронте, для Кремля неприемлемы.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия будет настаивать на учете так называемых "первопричин" войны, среди которых он назвал прекращение расширения НАТО и гарантии безопасности для РФ. Он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп якобы понимает эти требования, тогда как европейские страны их игнорируют.

Он заявил, что любое мирное соглашение должно учитывать так называемые "первопричины" войны в Украине, в частности гарантии того, что НАТО прекратит расширяться, пытаясь "поглотить" Украину, и создавать угрозы для России.

Лавров утверждал, что президент США Дональд Трамп "понимает" необходимость устранения этих "первопричин", тогда как европейские страны пытаются их игнорировать.

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