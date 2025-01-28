Депутат шокировал неутешительным прогнозом окончания войны: есть информация из закрытых источников

Рубрики
МЕНЮ
Николай Лисицын
Война Украины против страны-агрессора России точно не закончится в течение нескольких ближайших месяцев. Также не приходится говорить о временном прекращении боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил в интервью УНИАН член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Вениславский пояснил, что у него больше информации, чем у рядового украинца, и поэтому он знает, что война будет продолжаться. Фото: Медиацентр Украина
По его мнению, размышления на тему прекращения войны и публичные высказывания вредят обороноспособности государства.
"Это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня как у человека, имеющего немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований", - считает нардеп.
В то же время есть основания надеяться, что Украина завершит войну "в течение какого-то не очень продолжительного промежутка времени", обнадежил Вениславский.
Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.
Новости