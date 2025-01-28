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Депутат шокировал неутешительным прогнозом окончания войны: есть информация из закрытых источников

В Раде считают, что ожидание мира вносит "нервозность" в украинское общество

28 января 2025, 21:31
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Николай Лисицын

Война Украины против страны-агрессора России точно не закончится в течение нескольких ближайших месяцев. Также не приходится говорить о временном прекращении боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил в интервью УНИАН член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Депутат шокировал неутешительным прогнозом окончания войны: есть информация из закрытых источников

Вениславский пояснил, что у него больше информации, чем у рядового украинца, и поэтому он знает, что война будет продолжаться. Фото: Медиацентр Украина

По его мнению, размышления на тему прекращения войны и публичные высказывания вредят обороноспособности государства.

"Это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня как у человека, имеющего немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований",  - считает нардеп.

В то же время есть основания надеяться, что Украина завершит войну "в течение какого-то не очень продолжительного промежутка времени", обнадежил Вениславский.

Что касается вопроса мобилизации, то она продолжается и на ослабление этих процессов надеяться не стоит, считает депутат. Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что стране нужно пополнение для Вооруженных сил Украины, подчеркнул Вениславский.

Нардеп отметил, что тысячи юношей за годы войны уже заключили контракты с ВСУ и воюют на фронте. Но в масштабе армии их количество невелико, и связывать привлечение молодежи к службе с перспективами проведения демобилизации — неправильно, предупредил он.


Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

"Комментарии" сообщали и о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.



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Источник: https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-z-18-rokiv-venislavskiy-rozpoviv-pro-stimuli-12898548.html
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