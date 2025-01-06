"Есть договоренности": о чем договорились Украина и Россия в Беларуси

30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объявил о встрече на территории Беларуси с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. В своем интервью для телеканала "Рада" он рассказал о предварительных договоренностях с российской стороной по обмену пленными в 2025 году и подытожил деятельность за прошлый год.

Переговоры Украины и РФ в Беларуси (фото из открытых источников)

Лубинец подчеркнул, что взаимодействие с Татьяной Москальковой является достаточно сложным процессом.

"Мы ее практически не показываем публично. Было принято решение показать ее (информацию о встрече и переговорах между сторонами — ред.) публично, потому что российская сторона в одностороннем порядке сказала, что намерена показать эту встречу, на которой были конкретные договоренности ", – объяснил он.

Омбудсмен отметил, что если бы украинская сторона не сообщила о факте переговоров, то в медиапространстве могли бы распространяться информационные материалы, сформированные исключительно из российских источников.

Отвечая на вопрос о роли Беларуси в процессе обмена военнопленными между Украиной и Россией, Лубинец отметил, что после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области не осталось безопасных пунктов пересечения границы с Россией.

"Был проработан вопрос, чтобы мы впервые встретились на границе между Украиной и Беларусью. Беларусь со своей стороны предоставила территорию для общения. Мы впервые туда прибыли и посмотрели на условия, которые созданы, на вопросы, в том числе безопасности. Первая встреча оставила ощущение, что можно использовать эту площадку. Потом уже были следующие встречи. Встреча, которую мы показали публично, была не первой, но первой, на мой взгляд, с конкретными счетами", — отметил он.

Подводя итоги за 2024 год, Лубинец рассказал о достижениях в организации постоянного канала для передачи листовок между украинскими военнопленными и их семьями.

"Нам удалось передать полторы тысячи пакетов для украинских военнопленных. И мы сразу договорились, что в следующем году, в январе или начале февраля, следующие полторы тысячи будут переданы для украинских военнопленных. И есть предварительная договоренность, что каждый украинский военнопленный получает пакет от Украины .Не только украинский военнопленный, но и гражданский заложник. Красного Креста", — сообщил он.

Также Лубинец отметил, что в ходе переговоров удалось добиться предварительных договоренностей о регулярном обмене военнопленными.

"Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс, но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество увидит эту системность по количеству, по срокам, по категориям. Здесь так же нам удалось зафиксировать, что мы формируем списки на основании физического здоровья. То есть тяжело ранены, тяжело больны, возвращаются в первую очередь. Кто дольше в плену, тот раньше получается. Мне кажется, что это совершенно понятный подход для обеих сторон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина провела переговоры с РФ в Белоруссии. В ходе переговоров стороны обсудили условия содержания военнопленных, которых удалось вернуть в результате обменов накануне. В частности, акцентировали внимание на обеспечении надлежащих условий содержания, доступа к медицинской помощи и возможности посещения мест содержания представителями Международного комитета Красного Креста.