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Если взорвут АЭС: рекомендации от Минздрава

Сегодня ВСУ сообщило о возможной провокации, подготовленной рашистами - на кровле блоков установлены предметы, похожие на взрывные устройства

4 июля 2023, 23:30
Автор:
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Константин Куликов
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При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Об этом, как сообщают "Комментарии", предупреждает Минздрав.

Если взорвут АЭС: рекомендации от Минздрава

Без паники: рекомендации МОЗ

Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добрайтесь до помещения как можно скорее, рекомендует Минздрав. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей. Если вам будет рекомендовано эвакуироваться, соберите в чемодан или рюкзак:


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документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях);

маску для лица или респиратора;

аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания);

влажные салфетки;

сменная одежда и обувь;

минимально необходимый запас воды и еды.

"Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем, — также рекомендуют в Минздраве. — Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах".

Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из построек можно только после соответствующих указаний властей, подчеркивают в министерстве. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем.

— Следуйте инструкциям и сохраняйте спокойствие, — призывают в Минздраве.

Тем временем, ВСУ сообщили о возможной провокации рашистов на ЗАЭС.

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