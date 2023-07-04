Если взорвут АЭС: рекомендации от Минздрава

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Константин Куликов
При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Об этом, как сообщают "Комментарии", предупреждает Минздрав.
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Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добрайтесь до помещения как можно скорее, рекомендует Минздрав. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей. Если вам будет рекомендовано эвакуироваться, соберите в чемодан или рюкзак:
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документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях);
маску для лица или респиратора;
аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания);
влажные салфетки;
сменная одежда и обувь;
минимально необходимый запас воды и еды.
"Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем, — также рекомендуют в Минздраве. — Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах".
Если вы находитесь в зоне радиационной аварии, выходить из построек можно только после соответствующих указаний властей, подчеркивают в министерстве. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения, если вы будете эвакуировать собственным автомобилем.
— Следуйте инструкциям и сохраняйте спокойствие, — призывают в Минздраве.
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