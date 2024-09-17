"Если это такой план, то у нас проблемы с логикой": ВСУ теряют позиции на Курщине

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Марьян Ощановский
Верховный главнокомандующий и Главнокомандующий ВСУ заявляли, что контратаки россиян на Курщине абсолютно прогнозируемы, ВСУ к ним готовы и все запланировано.
Ситуация в Курской области для ВСУ ухудшается. Фото из открытых источников
Он отметил, что в начале сентября ВСУ дали возможность россиянам создать плацдарм возле Кореново, из которого россияне развернули атаку бронекулаком на Снагость, применив 56 единиц техники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.
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