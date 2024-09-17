Верховный главнокомандующий и Главнокомандующий ВСУ заявляли, что контратаки россиян на Курщине абсолютно прогнозируемы, ВСУ к ним готовы и все запланировано.

Ситуация в Курской области для ВСУ ухудшается. Фото из открытых источников

"Но если это у нас такой план – отступить и дать возможность россиянам восстановить контроль над ключевыми для них населенными пунктами и соединить свою группировку войск, то у нас проблемы с логикой и адекватностью", – заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Он отметил, что в начале сентября ВСУ дали возможность россиянам создать плацдарм возле Кореново, из которого россияне развернули атаку бронекулаком на Снагость, применив 56 единиц техники.

"Вопрос: где были минные поля и хотя бы какие-то адекватные фортификационные оборонные сооружения перед Снагостью? Наши родители-командиры попытались контрактировать россиян. ВСУ смогли замедлить движение россиян, но ключевое слово "замедлить". К бойцам нет претензий – наши солдаты отчаянно, оставаясь в окружении, сражались за Краснооктябрьское и Вишневое. Однако остается вопрос, кто виноват в том, что пути для отступления были отсечены россиянами", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.