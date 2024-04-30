Если бы в Стамбуле договорились с Путиным, убили бы меньше украинцев. Так ли это

Издание Die Welt опубликовало обширную аналитику по поводу так называемых "стамбульских договоренностей", которые могли заключить Украина и Россия еще в апреле 2022 года. При этом Алексей Голобуцкий считает, что ведущее мнение статьи о том, что, вероятно, если бы соглашение было заключено, то украинцев убили бы меньше, наивно.

Стамбульские соглашения

Напомним, по информации Die Welt, российский проект "мирного соглашения" предусматривал очень жесткие требования по сокращению оборонных вооружений. В частности, Кремль предлагал сократить вчетверо по сравнению с предложениями Украины артиллерию, в шесть раз – РСЗО (и с дальностью до 40, а не до 280 км, как хотела Украина), в семь раз – минометов, в шесть – противотанковых ракет. Требования сокращения касались и ВВС: истребителей и вертолетов. В военно-морских силах Украины должно остаться только 2 корабля.

И тем не менее источники Die Welt утверждают, что даже при таких требованиях соглашение могли подписать во время личных переговоров кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Однако эти переговоры не состоялись после дополнительных требований, предъявленных Кремлем.

По информации издания, якобы речь шла о требовании сделать русский язык вторым официальным, отменить обоюдные санкции и отказаться от исков в международные суды. А это, подчеркивает Голобуцкий, означало бы, что Украина дает согласие на то, чтобы простить России ее зверства, убитых и замученных украинцев, а также все разрушения.

Кроме того, Кремль требовал законодательно запретить Украине быть украинской Украиной, а украинцам быть украинцами – из-за запрета "фашизма, нацизма и агрессивного национализма".

"То есть всей нашей истории, истории русской оккупации и 300-летних зверств, всей нашей литературы и языка",

– подчеркнул эксперт.

Однако Die Welt все же утверждает, что нашла минимум одного члена тогдашней делегации Украины, которому вот все – и разоружение, и уничтожение нации – до сих пор кажется выгодной договоренностью. Якобы этот член делегации заявил, что речь шла о лучшей сделке, которую мог заключить Киев.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина находилась в более выгодном положении на переговорах, чем сейчас. Если бы военное противостояние, характеризующееся тяжелыми потерями, удалось закончить примерно через два месяца, это спасло бы жизнь бесчисленному числу людей и лишило бы их огромного количества страданий",

– сказано в материале издания.

По словам Голобцкого, непонятно, является ли этот вывод-бред выводом самого издания или того неназванного члена делегации.

"Но факта полной абсурдности вывода это не меняет. Ибо отказ от сил обороны и от собственной идентичности однозначно означал многомиллионные, а не стотысячные жертвы уже через несколько лет – как это, в конце концов, всегда случалось после каждых договоренностей с Москвой за последние 3 века. С нашим историческим опытом – 100% однозначным, ни одного случая отклонения от одного и того же сценария! – веры России не может быть никакой и никогда. Ведь, по сути, соглашение предлагало добровольно уничтожить армию, ввести русский язык – чтобы через 2-3 года Украину можно было захватить либо военным, либо даже мирным путем после качественной пропагандистской обработки населения и запрета всего украинского",

– подчеркнул эксперт.

Голобуцкий убежден, что никакие теоретические "гарантии безопасности", которые к тому же никто и не рвался давать – до сих пор не дает, только заверения в определенном объеме поддержки и помощи, если что-то снова произойдет, а это не "гарантии", от этого сценария нас не уберегли бы.

При этом эксперт добавил, что издание итогом обширной аналитики все равно подало необходимость договариваться с Россией, потому что это якобы обезопасило бы Украину от нового нападения.

"Итак, в Европе все еще есть для кого писать такой абсурд под видом аналитики",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле не готовы возвращаться к "стамбульским договоренностям", потому что ситуация через два года "изменилась".