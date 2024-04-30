Если бы в Стамбуле договорились с Путиным, убили бы меньше украинцев. Так ли это

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Ткачик Олеся
Издание Die Welt опубликовало обширную аналитику по поводу так называемых "стамбульских договоренностей", которые могли заключить Украина и Россия еще в апреле 2022 года. При этом Алексей Голобуцкий считает, что ведущее мнение статьи о том, что, вероятно, если бы соглашение было заключено, то украинцев убили бы меньше, наивно.
Стамбульские соглашения
Напомним, по информации Die Welt, российский проект "мирного соглашения" предусматривал очень жесткие требования по сокращению оборонных вооружений. В частности, Кремль предлагал сократить вчетверо по сравнению с предложениями Украины артиллерию, в шесть раз – РСЗО (и с дальностью до 40, а не до 280 км, как хотела Украина), в семь раз – минометов, в шесть – противотанковых ракет. Требования сокращения касались и ВВС: истребителей и вертолетов. В военно-морских силах Украины должно остаться только 2 корабля.
И тем не менее источники Die Welt утверждают, что даже при таких требованиях соглашение могли подписать во время личных переговоров кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Однако эти переговоры не состоялись после дополнительных требований, предъявленных Кремлем.
По информации издания, якобы речь шла о требовании сделать русский язык вторым официальным, отменить обоюдные санкции и отказаться от исков в международные суды. А это, подчеркивает Голобуцкий, означало бы, что Украина дает согласие на то, чтобы простить России ее зверства, убитых и замученных украинцев, а также все разрушения.
Кроме того, Кремль требовал законодательно запретить Украине быть украинской Украиной, а украинцам быть украинцами – из-за запрета "фашизма, нацизма и агрессивного национализма".
Однако Die Welt все же утверждает, что нашла минимум одного члена тогдашней делегации Украины, которому вот все – и разоружение, и уничтожение нации – до сих пор кажется выгодной договоренностью. Якобы этот член делегации заявил, что речь шла о лучшей сделке, которую мог заключить Киев.
По словам Голобцкого, непонятно, является ли этот вывод-бред выводом самого издания или того неназванного члена делегации.
Голобуцкий убежден, что никакие теоретические "гарантии безопасности", которые к тому же никто и не рвался давать – до сих пор не дает, только заверения в определенном объеме поддержки и помощи, если что-то снова произойдет, а это не "гарантии", от этого сценария нас не уберегли бы.
При этом эксперт добавил, что издание итогом обширной аналитики все равно подало необходимость договариваться с Россией, потому что это якобы обезопасило бы Украину от нового нападения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле не готовы возвращаться к "стамбульским договоренностям", потому что ситуация через два года "изменилась".
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