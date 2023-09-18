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Еще одна страна НАТО обнаружила на своей территории российский беспилотник

В Болгарии, которая является членом НАТО, обнаружили российский дрон, содержащий взрывной заряд. На место инцидента оцепила полиция, ожидающая военных.

сегодня, 11:47
Автор:
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Slava Kot
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В Болгарии обнаружили русский дрон вблизи курортного поселка Тюленево. Сначала об инциденте сообщили пользователи в соцсетях, а теперь на место обломков выехала специальная группа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные СМИ.

Еще одна страна НАТО обнаружила на своей территории российский беспилотник

В Болгарии обнаружили российский беспилотник. Фото из открытых источников


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В эфире болгарского телевидения BTV заявили, что местное население вечером 17 сентября увидело в воде беспилотник. Техника, хоть и находилась в воде, ее электроника светилась. Местные жители озабочены, ведь боятся, что российский дрон может содержать взрывчатку. На место инцидента была отправлена группа саперов.

Как сообщают болгарские журналисты, на место инцидента прибыла полиция, окружила территорию и проводит патрулирование. В настоящее время российский беспилотник находится внизу у скал. СМИ объясняют, что сейчас ждут появления спецотряда военных, которые смогут оценить ситуацию и обезвредить российский дрон.

Еще одна страна НАТО обнаружила на своей территории российский беспилотник - фото 2

В Болгарии обнаружили российский беспилотник со взрывчаткой

Пока на болгарском телевидении указывают, что российский беспилотник может лететь до 300 км и несет полезную нагрузку 3-5 кг. Когда дрон прибывает в цель, то сбрасывает заряд, который попадает в цель и взрывается.

Это уже не в первый раз, когда на территории страны НАТО находят российский беспилотник. В начале сентября Румыния объявила, что нашла обломки дрона. Впоследствии оказалось, что их несколько.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна НАТО заявила о нарушении своего воздушного пространства российским дроном, который должен был атаковать украинские объекты.

Также "Комментарии" писали, что в стране НАТО впервые прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки России.



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Источник: https://novini247.com/novini/dron-s-vzrivno-ustroystvo-e-otkrit-na-brega-na-tyulenovo_6826302.html
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