Еще одна страна ЕС отказывается поставлять Украине бронетехнику

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Кравцев Сергей
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "nova.bg".
БТР. Фото из открытых источников
Румен Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон о ратификации соглашения, согласно которому Болгария бесплатно предоставляет Украине бронетехнику.
В мотивах вето отмечалось, что народные избранники недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами снабжения, что делает невозможным объективную оценку необходимости в предоставленном оборудовании.
Радев подчеркнул, что предоставленная Украине бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована именно для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.
Стоит отметить, Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.
Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.
Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетранспортеры и вооружение, а также запасные части и все излишки в МВД. БТР были приобретены десятилетия назад коммунистическим режимом того времени.
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