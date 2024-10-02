Еще одна область объявила принудительную эвакуацию

Соответствующее решение об эвакуации из населённых пунктов Сумского района предусмотрено приказом Сумской областной военной администрации и Оперативно-тактической группировки "Северск". Об этом сообщили на сайте Сумского районного совета, информирует портал "Комментарии".

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Речь идет об эвакуации из Белопольской и Ворожбянской городских территориальных громад, Краснопольской и Хотинской поселковых тергромад, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских тергромад. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, объявлена обязательная эвакуация принудительным образом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Конотопского района.

Следует заметить, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно. Чтобы получить консультацию по выезду в безопасные регионы, можно позвонить по горячей линии Сумского областного контакт-центра по номеру: 0 800 301 501.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

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Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковщины и Донетчины объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями. Такие решения Харьковской и Донецкой ОВА единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, сообщают в Минреинтеграции.

Так, одобрена обязательная эвакуация принудительным способом 269 детей с их семьями из 29 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Для осуществления эвакуации из Харьковской области будет развернут сборный и приемный пункты эвакуации. Также речь идет о трех населенных пунктах Волновахского района Донецкой области.