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Еще одна категория украинцев может выезжать за границу: что известно

Кабинет министров разрешил выезжать за границу представителям авиационной отрасли

сегодня, 17:13
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине правительство разрешило выезжать за границу работникам авиационной отрасли. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на прессслужбу Госпогранслужбы.

Еще одна категория украинцев может выезжать за границу: что известно

Выезд за границу для украинцев (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что во время военного положения уехать за границу могут государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, авиационный персонал и сотрудники Государственного авиационного предприятия "Украина".

Представители этих категорий граждан могут уехать за границу для работы или тренажерной подготовки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы. Большинство украинцев, вынужденно выехавших за границу, планируют вернуться в Украину и только 7% респондентов не планируют возвращаться в родную страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова. Социологи отмечают, отвечая о намерениях возвращения в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% — сразу после окончания войны, 13% — через год или через несколько. лет после окончания войны, 7% после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину. тех, кто имеет постоянную работу в стране пребывания (18%). Отмечается, что чаще планируют вернуться в ближайшее время жители Западного (18%) и Центрального (15%) регионов, среди беженцев из Восточного и Южного регионов только 6%.

 



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Источник: https://t.me/DPSUkr/6872
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