Еще одна категория украинцев может выезжать за границу: что известно

В сообщении говорится, что во время военного положения уехать за границу могут государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, авиационный персонал и сотрудники Государственного авиационного предприятия "Украина".

Представители этих категорий граждан могут уехать за границу для работы или тренажерной подготовки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы. Большинство украинцев, вынужденно выехавших за границу, планируют вернуться в Украину и только 7% респондентов не планируют возвращаться в родную страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова. Социологи отмечают, отвечая о намерениях возвращения в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% — сразу после окончания войны, 13% — через год или через несколько. лет после окончания войны, 7% после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину. тех, кто имеет постоянную работу в стране пребывания (18%). Отмечается, что чаще планируют вернуться в ближайшее время жители Западного (18%) и Центрального (15%) регионов, среди беженцев из Восточного и Южного регионов только 6%.